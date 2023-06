Banishers: Ghosts of New Eden předvádí lov duchů i důraz na příběh

9. 6. 2023 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nových záběrů z hraní se na včerejším Summer Game Festu dočkalo také akční RPG z pohledu třetí osoby od tvůrců Vampyr nebo Life is Strange. Banishers: Ghosts of New Eden od studia Don’t Nod vyšlou na dobrodružství manželský pár protagonistů.

Posláním Reda Mac Raitha a Antey Duarte je zbavit svět duchů, ale jedna z jejich posledních zakázek se šeredně zvrtla a Antea se stala tím, proti čemuž se se svým mužem rozhodla bojovat. Duchem uvězněným někde napůl mezi životem a smrtí.

Společně se tak vydávají na napínavou cestu Severní Amerikou za pomstou i za hledáním způsobu, jak ženě v Novém Edenu v roce 1695 vrátit fyzické tělo. Ke slovu se dostanou jak Redovy velmi hmotné zbraně, tak i Anteiny nadpřirozené metafyzické schopnosti.

Včerejší upoutávka ukazuje mnoho ze soubojového systému, ale dává ochutnat také něco z příběhových voleb – konkrétně zda Red někoho ušetří, nebo obětuje. Podle slov tvůrců budou mít podobná rozhodnutí vliv na směřování příběhu i na to, jakým výzvám v něm budete čelit. Zároveň si budete odemykat novou výbavu a schopnosti pro svou dvojici hrdinů.

Hru si už v této chvíli můžete předobjednat, vydavatelství Focus Entertainment zároveň s včerejším trailerem představilo také sběratelskou edici se soškou, artbookem, steelbookem a dvojicí pečetních prstenů. Edice obsahuje také hru na platformě vašeho výběru a bonusové DLC Wanderer Set, které bude k dispozici i samostatně.

zdroj: Focus Entertainment

Banishers: Ghosts of New Eden vyjdou na konci letošního roku pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.