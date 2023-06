Sledujte s námi stream Summer Game Festu, začátku E3, která není E3

8. 6. 2023 20:14 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jak už jsme předeslali, letos se sice E3 nekoná, ale herní firmy se rozhodly, ostatně jako i v jiné roky, že si tu E3 udělají. Samozřejmě bez ESA a poplatků za výstaviště, pěkně virtuálně, na streamu. Tyto streamy de facto vykopla už Guerilla Collective Showcase, ale ve skutečnosti je takovým hlavním „otevírákem“ téhle E3, která není E3, Summer Game Fest Geoffa Keighleyho, kde by se měla objevit řada velkých her, velkých jmen a samozřejmě Hideo Kodžima, který má hodně co ukazovat. Tedy snad, ale jejich spolupráce s Keighleym je už tesaná do žuly. Vy se můžete dívat společně s námi v komentovaném streamu od 20:45, kdy před kamery usedne Šárka, Patrik a Aleš.