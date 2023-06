Náhrada E3 je tady! Podívejte se na plán vysílání jednotlivých streamů

8. 6. 2023 12:20 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

Jak už možná víte, slavný veletrh E3 jako takový už se letos nekoná. To ale neznamená, že bychom se v první polovině června nedočkali vůbec žádných oznámení. Právě naopak, mnohá studia se rozhodla držet tradici a mít v této době své vlastní streamy, takže se i letos můžeme těšit na záplavu trailerů a novinek.

Některé z nich budeme – jak jste jistě již zvyklí – streamovat (naše streamy začínají vždy o 15 minut dřív), takže pokud si chcete o ohlášeních rovnou popovídat, můžete tak učinit během živých vysílání na chatu na YouTube. Samozřejmě platí, že jde primárně o večerní až noční události, ale tentokrát nás nečeká žádné vyčkávání do brzkých ranních hodin.

7. června – Guerrilla Collective Showcase

Letošní „E3“ již odstartovala tříhodinovou prezentací Guerrilla Collective zaměřené na indie hry, jejíž celý stream si můžete pustit na videu níže. Začíná tedy až po první hodině, ale pak už na vás chrlí jeden trailer za druhým.

8. června od 21:00 – Summer Game Fest

Summer Game Fest je vlastně taková ta skutečná náhrada za E3, kterou pořádá zkušený moderátor Geoff Keighley, člověk stojící za The Game Awards. Můžeme od ní proto očekávat ta nejzajímavější oznámení napříč studii, žánry i platformami.

9. června od 0:00 – Devolver Direct

Devolver si vždy jde svou vlastní cestou a jeho show je předtočeným videem, které vlastně není ani tolik zajímavé hrami jako spíš děním okolo. Pokaždé jsme se dočkali nějakého naprosto šíleného „příběhu“ plného absurdního násilí, přičemž nechyběla ani kritika současné podoby videoherního průmyslu. Tak snad něco řádně praštěného dostaneme i letos.

9. června od 21:00 – Tribeca Games Spotlight

Tribeca bývá nejmenší ze streamů zaměřený jen na pár her, a to spíše z řad indie projektů, ale soudě dle loňského ročníku má smysl mu věnovat jistou pozornost, když se během něj ukázaly hry jako A Plague Tale: Requiem nebo Oxenfree II: Lost Singals.

10. června od 18:00 – Wholesome Direct

I Wholesome Direct se věnuje primárně experimentálním indie projektům, které bývají velmi roztomiloučké, hodňoučké a člověk se při jejich sledování zkrátka neubrání přihlouplému úsměvu. Loni se během streamu představily desítky her, až to na jednoho člověka bylo možná až moc rozkošnosti najednou…

10. června od 19:00 – Future Games Show

Future Games Show je po Summer Game Festu dalším z větších streamů obsahující ty očekávanější hry z mnoha koutů videoherního průmyslu.

11. června od 19:00 – Xbox & Bethesda Games Showcase

Microsoft nás už spoustu let pořádně napíná. Skoupil studia, vydal Xbox Series, ale her přímo z jeho produkce si na něm zahrajete pomálu. Bude letošní stream konečně tím, kdy se nám pořádně odhalí tolik očekávané hry jako pokračování Hellblade, Fable a mnoho dalších? Dostaneme nějaká data vydání? A co nějaké to překvapení?

11. června ihned po Xbox & Bethesda Games Showcase – Starfield Direct

Alespoň víme, že na streamu Xboxu okamžitě naváže samostatný stream věnovaný jen a pouze Starfieldu. Znamená to jediné: Konečně se o hře dozvíme pořádnou nálož informací a bude to ten klíčový moment, kdy nás tvůrci musí finálně totálně nalákat.

11. června od 22:00 – PC Gaming Show

PC Gamer už několik let dělá svou vlastní show, která se v duchu Future Games Show od GamesRadaru snaží přitahovat do své stopáže hry nejrůznějších studií. Všechny hry by měly být hratelné zejména na počítačích…

12. června od 19:00 – Ubisoft Forward

Ubisoft by letos mohl mít potenciálně hodně našlapanou prezentaci. Nabízí se Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones, The Division: Heartland, The Crew Motorfest… Je toho samozřejmě ještě mnohem víc, ale nebuďme zase hamižní!

13. června od 0:00 – Capcom Showcase

Prezentace Capcomu patřila loni k těm slabším, ale letos je prostor pro zlepšení. Asi se připomene Street Fighter 6, dává smysl i nějaký ten Monster Hunter a Resident Evil a rozhodně by to chtělo něco víc k nedávno odhaleným Dragon’s Dogma 2 či Pragmata.