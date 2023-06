Alan Wake 2 v novém traileru připomíná Resident Evil

9. 6. 2023 13:04 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Deklarace Remedy o tom, že Alan Wake 2 bude mnohem více připomínat survival horor, nelhaly. Svědčí o tom gameplay trailer (k zhlédnutí výše) ze Summer Game Festu. V kůži druhé hratelné postavy, FBI agentky Sagy Andersson, se podíváme do zdánlivě opuštěné sámošky, ve které se děje něco nekalého.

Právě dějová linka Sagy bude zaměřená na úplné nováčky série. Je to přeci jen 13 let od prvního dílu a Remedy neočekává, že si každý udělá domácí úkol a nastuduje příběhové pozadí (které se mimochodem rozvíjí i v datadisku AWE pro Control).

Saga je vyšetřovatelkou FBI, která v městečku Bright Falls pátrá po vrahovi či snad vrazích, kteří mají na svědomí sérii rituálních vražd. Během vyšetřování se ale zaplete s nadpřirozenými nočními můrami z pera spisovatele Alana Wakea, který před 13 lety zmizel.

Hratelnost spíše než third person akci, na jakou jsme od Remedy zvyklí, připomíná v gameplay ukázce Resident Evil. Pomalé, systematické procházení úchvatnými lokacemi bude střídat dynamická akce a střety s děsivými protivníky. Do popředí se dostává i adventurní a detektivní složka, ve které budeme zkoumat předměty a dávat do kupy jednotlivé dílky znepokojivé násilné skládačky.

Alan Wake 2 vychází 17. října na PC exkluzivně v Epic Games Store, na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra bude k zakoupení pouze digitálně.