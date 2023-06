Spider-Man 2 vyjde v říjnu. Venom není Eddie Brock

9. 6. 2023 10:28 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Oba pavoučí muži budou mít v chystaném pokračování Spider-Man 2 plné ruce a pavučiny práce. Po krku Petera Parkera i Milese Moralese totiž půjde hned několik záporáků, kteří by si z antropomorfických klepítkatců rádi udělali krbovou předložku. Na Summer Game Festu se o detailech kolem lovce Kravena a Venoma rozpovídal Bryan Intihar, kreativní ředitel Insomniac Games.

„Kraven je hodně odlišný od ostatních zločinců. Nemá magické schopnosti nebo hi-tech arzenál. Je to zkrátka nejlepší lovec na světě, který přichází do New Yorku za největší kořistí, kterou jsou marvelovští superhrdinové,“ přibližuje Intihar, čímž tak nepřímo naznačuje, že Peter Parker a Miles Morales nebudou zdaleka jediní klaďasové, které ve Spider-Manovi 2 uvidíme. Že by konečně došlo na nějaké Avengery?

Druhá známá arcinemesis je Venom. Insomniac si pro ikonického záporáka připravil zbrusu nové příběhové pozadí. „Náš Venom není Eddie Brock. Cílem je vyprávět originální příběh, který jste nečetli v komiksu ani neviděli ve filmech a seriálech,“ mlží kolem záporakovy identity kreativní ředitel Insomniacu.

Už víme, že mimozemský symbiont bude k dispozici i Peteru Parkerovi. Jeho útoky jsou mnohem rychlejší, drtivější a akrobacie agresivnější. Jenže cizácký organismus bude mít vliv na Spider-Manovu psychiku a chování. Nepůjde prý jen o nástroj, který samoúčelně ozvláštní gameplay.

Co do rozlohy bude New York dvakrát větší než v předchozí hře. Chybět nebude celá plejáda pavoučích kostýmů, některé jako součást předobjednávek a Digital Deluxe edicí.

Spider-Man 2 vychází 20. října exkluzivně na PlayStation 5.