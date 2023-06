Nový spin-off Yakuzy promění Kirjúa v tajného agenta

9. 6. 2023 12:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejšího Summer Games Festu se ukázaly první záběry z hraní dříve oznámeného spin-offu série Yakuza, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Titul s dlouhatánským názvem přemostí události her Yakuza 6: The Song of Life a Yakuza: Like a Dragon, přičemž vyplní příběhovou mezeru v životě dlouholetého protagonisty Kazumy Kirjúa, který předstíral vlastní smrt, aby se zbavil nežádoucí pozornosti.

Nečekal ho ale žádný klidný život v ústraní, kdy by na záhonku u domečku na předměstí Sotenbori okopával daikony. Namísto toho se dal na kariérní dráhu tajného agenta pod falešnou identitou jménem Jorjú, přičemž kdosi z minulosti jeho tajemné zmizení úplně nebaští a snaží se ho přinutit vystrčit růžky z bezpečného úkrytu.

Kromě nového jména disponuje Kirjú/Jorjú také technickými vymoženostmi a v upoutávce předvádí hračku, která dokáže vystřelovat lana a s narušiteli veřejného pořádku pořádně násilně zacvičí. The Man Who Erased His Name nebude tahovou záležitostí, vrací se realtimový soubojový systém s dvojicí postojů – Agent a Yakuza. První jmenovaný sází na rychlost, přesnost a technologické vychytávky, ten druhý je zase agresivnější a Kirjú v něm víc spoléhá na hrubou sílu.

zdroj: Foto: Ryu Ga Gotoku Studio

Vedle vážného příběhu nebude v duchu série chybět spousta vedlejších úkolů a miniher, jako je karaoke, kabaret, závodění a další, včetně průzkumu tajemného hradu s vlastní arénou. Šéf studia Ryu Ga Gotoku, Masajoši Jokojama, se loni nechal slyšet, že chystaný spin-off má mít zhruba poloviční rozsah oproti plnotučným dílům série. Osmý díl nedávno přejmenované série Like a Dragon s dvojicí hlavních hrdinů by měl vyjít příští rok.

Na Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nicméně tak dlouho čekat nemusíte. Na PC, PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a Xbox One vyjde 9. listopadu 2023.