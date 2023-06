Krásná Lysfanga předvádí izometrickou akci a hrátky s časem

9. 6. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kejkle s ovládáním času si do sytosti užijeme v chystané izometrické rubačce Lysfanga: The Time Shift Warrior. Na oznamovací trailer ze Summer Game Festu se můžete podívat výše. Hack and slash ve stylizovaných kulisách by na první pohled klidně mohl být spin-offem Hades.

Hratelnost se ale bude točit kolem manipulace s časem. Hlavní hrdinka Imë jej nebude umět „jen“ vracet, a napravovat tak svá případná selhání, ale zvládne sáhnout do samotného přediva reality a přivolat si na pomoc klony svých minulých já. Není pro ni problém nakopírovat sebe sama do legie, která rozdrtí hordy uprchlých démonů.

A zdá se, že v arénových soubojích strávíte většinu času. Do už vyčištěných lokací se totiž budete moci vracet a snažit se překonat nejlepší skóre. K tomu vám poslouží hned několik úrovní obtížnosti a bojových modifikátorů, které kýžené ohodnocení ještě znásobí. Skóre nebude jen o jakémsi umístění na příčce nejlepší hráčů a hráček, ale reálně z něj budete čerpat odměny.

Hratelnost a přístup k boji se bude diametrálně lišit podle toho, jakou kombinací zbraní a kouzel zvolíte. Kousků arzenálu a schopností bude totiž hned několik a zásadně změní přístup k soubojům a strategii, kterou se démonům postavíte.

Lysfanga: The Time Shift Warrior vyjde letos na PC.