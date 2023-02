Vše, co víme o Starfield

10. 2. 2023 12:45 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Příští velká hra Bethesda Game Studios? Nikoliv dávno odhalený The Elder Scrolls VI, který je ještě vzdálený několik dlouhých let, ale ve stejný den oznámený rozmáchlý Starfield. Vesmírné sci-fi, u kterého si nejde nevzpomenout jak na No Man’s Sky, tak na některá předchozí díla Bethesdy.

Prý nejambicióznější projekt studia by měl vyjít ještě letos, ale zatím toho o něm není známo moc. Pojďme si tedy dát dohromady všechny doposud zveřejněné informace a podívat se na to, co všechno o Starfieldu víme.

Co že to tedy vlastně bude?

Starfield bude sci-fi RPG. Těšit se můžete na singleplayerový otevřený svět v podobě vesmíru s řadou planet. Na hře prý pracuje až 2,5krát víc vývojářů, než pracovalo na Fallout 76.

zdroj: Xbox

Kdo to má na svědomí?

Na Starfieldu pracuje Bethesda, přesněji řečeno Bethesda Game Studios. Tedy tvůrci série The Elder Scrolls a posledních několika Falloutů (3, 4, 76).

Jak to bude velké?

Bethesda slibuje „více než 100 soustav“ a „více než 1000“ planet. Jak ovšem budou jednotlivé planety velké, propracované, detailní a nacpané obsahem, zatím nevíme a moc nám v tom nepomohlo ani první gameplay video.

Navzdory masivní velikosti celého vesmíru a velkému počtu planet by vám ale měla hlavní příběhová linie zabrat jen pár desítek hodin, odhadem údajně 30–40.

Jak to bude ukecané?

Starfield má být prý ukecanější než Skyrim a Fallout 4 dohromady. V praxi to znamená přes čtvrt milionu nahraných řádek dialogů.

Kdo bude hlavním hrdinou?

Hlavního hrdinu či hrdinku si vytvoříte v editoru postavy na začátku hry. Editor nebude nepodobný těm z předchozích her studia, jen by měl nabídnout ještě víc možností. Bohužel, i v takhle upovídané hře půjde o němého protagonistu.

Jak se to bude lišit od No Man’s Sky?

Z prvních videí se největší rozdíly zdají být v příběhu, postavách, dialozích a designové péči. Zatímco No Man’s Sky je z drtivé většiny „jen“ automaticky generovaná hra téměř bez postav a bez příběhu, Starfield bude v tomto směru o tradičnější.

Počítejte s jasně nastaveným příběhem, úkoly, spoustou nadabovaných postav s vlastní agendou a mimo jiné i s designéry navrženými velkými městy, základnami a vůbec prostředím, které není jen a pouze vygenerované. Přesto bude i Starfield se svou tisícovkou planet z nemalé části stát na generovaném, nikoliv ručně vytvořeném obsahu. Skutečné praktické rozdíly tak ukáže až čas.

Jak bude vypadat akce?

Bethesda zatím ukázala víceméně standardní střílení, házení granátů a krytí se za překážkami. Pokud bude protagonista vládnout nějakými speciálními schopnostmi či originálními mimozemskými zbraněmi, tak je tvůrci zatím tají.

Střílení vypadalo v prvních záběrech z hraní přízemně a svým způsobem nezajímavě, byť funkčně. Nakonec by ve hře ale možná nemuselo být zase tolik akce – primárně má jít o příběhové RPG s důrazem na dialogy a prozkoumávání, tudíž konflikt bude hrát pravděpodobně druhé housle. Hektickou střílečku typu Doom tady očekávat opravdu nemůžeme.

zdroj: Bethesda

A co vesmírné souboje?

I ty ve hře budou, byť z nich zatím Bethesda příliš neukázala. Vývojáři se prý inspirovali u FTL a MechWarriora a nepřátelské lodě budete moct i ukrást. Z prvních záběrů z hratelnosti působí vesmírné souboje relativně přímočaře, ale jejich pravou hloubku ukáže samozřejmě až plná hra.

Nějaké další věci kromě příběhu a akce?

Ano, Starfield vám například umožní budovat vlastní základny a najímat do nich personál, který bude těžit suroviny i v době vaší nepřítomnosti. Vedle základen budete moct stavět vesmírné lodě a vyhrajete si s nimi vyloženě modul po modulu.

Na jakých technologiích Starfield stojí?

Hra běží na Creation Engine 2, tedy vylepšené verzi roky fungující technologie pohánějící hry od Bethesdy. Svým způsobem jde oproti dřívější produkci studia o nemalé vylepšení, jenže dosavadní výsledky Bethesdy nabádají spíše k obezřetnosti.

Vzhledem k předchozím hrám studia a rozmáchlosti Starfieldu nejde bohužel automaticky očekávat bezproblémový start hry. Zdravá dávka skepse a opatrnosti je v tomto případě namístě.

Kdy to vyjde?

V současné chvíli nemá Starfield přesně stanovené datum vydání. Oficiálně víme jen to, že dorazí někdy během letošního roku. Spekulace naznačují, že by to mohlo být už během jeho první poloviny.

Bude hra součástí služby Xbox Game Pass?

Ano, hned od prvního dne.

Na jaké platformy to vyjde?

Starfield si „nativně“ zahrajeme na PC (Windows) a Xboxu Series X/S. Díky službě xCloud pak bude hra dostupná i na mobilních telefonech a v podstatě na jakémkoliv zařízení, kde spustíte kompatibilní prohlížeč, respektive službu xCloud.