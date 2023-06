Čím se tisková konference nepochlubila, Starfield poběží na Xboxu jen ve 30 FPS

Tohle jsme opravdu nečekali, protože Starfield je prostě velký titul, jeden ze tří největších letošních, a měl by být podobnou událostí, jako bylo vydání Skyrimu před lety. Takže čekáte, že Bethesda, která patří Microsoftu, nenechá nic náhodě a verze pro konzoli své firemní matky vydá perfektně vycizelovanou. Jenže, nestane se tak a místo toho jetu zarážející zpráva.

Očekávané sci-fi RPG od Bethesdy vyvěšuje červenou vlajku. Starfield totiž na konzoli Xbox Series X/S pojede ve 30 snímcích za vteřinu. Během Summer Game Festu to řekl sám Todd Howard. Na silnější verzi X hra poběží ve 4K rozlišení, na slabší konzoli pak ve 1440p.

Starfield will run 4K/30fps on Xbox Series X & 1440p/30fps on Xbox Series S https://t.co/cSyvDszfxC



"We do lock it at 30, because we want that fidelity, we want all that stuff. We don't want to sacrifice any of it." pic.twitter.com/D6Bi2JD0q4