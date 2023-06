Devadesát procent planet ve Starfieldu bude bez života

23. 6. 2023 10:28 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Starfield bude hrou doslova galaktických rozměrů, na vesmírné průzkumníky bude čekat zhruba tisíc planet. V podcastu Kinda Funny Games se o tom, co od chystané space opery můžeme očekávat a jakou logiku má ve hře worldbuilding, rozpovídal producent a ředitel Bethesdy Todd Howard.

Než se ale pustíme do analýzy Howardových prohlášení, je nutné podotknout, že kreativní ředitel má v herním průmyslu pověst si trochu věci přiklášovat. Dokonce do takové míry, že si můžete do Skyrimu stáhnout modifikaci Todd Howard's Book of Lies, která archivuje veškerá nepravdivá nebo zavádějící tvrzení, která kdy šéf vývoje o hrách od Bethesdy vypustil. To jen tak na okraj.

Ale zpátky ke Starfieldu. Z tisícovky planet, které čekají na dotek přistávacích ližin vašeho vesmírného korábu, bude oplývat životem „jen“ asi desetina. Je to snaha simulovat rozložení planet v takzvané Zlaté zóně, tedy v takové vzdálenosti od hvězdy, že voda zůstává v kapalném skupenství za správného atmosférického tlaku. Je to málo? Odhaduje se, že ve skutečném vesmíru je v této zóně pouze 1 % planet. Zbytek vesmírných těles Starfieldu bude tedy bez života. Neznamená to však, že budou prázdná.

„Chceme vám dát volnost vydat se kamkoliv. Samozřejmě, že vesmír je do velké míry vytvořený procedurálně, není šance navrhnout ručně celou planetu. I když budou planety bez života, neznamená to, že budou prázdné. Jen jsme se chtěli vyhnout tomu, aby Starfield byl moc „herní“, plný ruin, osad a opuštěných základen,“ přibližuje Howard s tím, že nejlépe pocit všehomíra a opuštěnosti vystihl Buzz Aldrin po přistání na Měsíci slovy „velkolepá pustina“.

Měl by tady být prostor pro ten pocit, že někam vstupujete jako úplně první člověk. A i když bude drtivá většina planet holou skálou, samotná explorace bude součástí herních mechanismů. Jednotlivé prvky každého tělesa můžete za peníze a zkušenosti skenovat, a i když na nich nebude inteligentní život, neznamená to, že vám nebude hrozit nebezpečí. Vesmír sám o sobě skrývá mnohá překvapení plná radiace, extrémních teplot a jedovatých plynů, na které si musíte dávat pozor.

Velkou součástí Starfieldu bude modifikace lodí a stavění základen. Byť podle Howarda půjde spíše o činnost zaměřenou na závěrečnou fázi hry, protože to bude zkrátka finančně náročné. I když vesmírnou loď ukradnete, zaplatíte pořádný balík kreditů za její registraci na vaše jméno, která bude podmínkou k dalším úpravám. Základny zase budou takové ekonomické generátory zdrojů a financí.

Hra takových rozměrů bude bohužel obsahovat i generické úkoly. Sám Howard tvrdí, že doslova garantuje náhodně generované vedlejší úkoly jako například „fetch questy“. Prý si ale dali záležet na celé řadě unikátních úkolů, které nabídnou nebývalou hloubku a zvraty.

Jak je u hrách od Bethesdy zvykem, i Starfield bude rájem modderů. „Je to součást naší DNA, které se držíme přes dvacet let. Dodnes naše staré hry mají aktivní komunity, které je modují. Dali jsme si hodně záležet na tom, aby modovací nástroje pro Starfield nebyly jen hobby, ale pro některé i kariérou. A myslím si, že se nám to povedlo,“ uvádí Howard.

Starfield vychází 6. září na PC a Xbox Series X/S, kde poběží ve 30 snímcích za vteřinu. Majitelé Digital deluxe edicí se do hry dostanou s předstihem už 1. září.