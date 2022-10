Na Starfieldu dělá 2,5krát víc vývojářů než na Falloutu 76

11. 10. 2022 13:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Starfield měl původně vyjít již příští měsíc, ale nakonec si na něj ještě počkáme. Aspoň je dostatek času se o něm něco dozvědět. Jako například to, že ve hře bude 1 000 planet s pouhými čtyřmi hlavními městy. O velikosti týmu, který pracuje na tak obrovském měřítku, se pro PCGamesN rozpovídal bývalý zaměstnanec Bethesdy Nate Purkeypile.

„Starfield je mnohem větší projekt, je to nějakých 500 lidí v týmu, zatímco Fallout 76 měl myslím nějakých 200, maximálně,“ prozradil Purkeypile. Protože v Bethesdě už nepracuje (po 17 letech si založil vlastní studio Just Purkey Games), nemohl zacházet do přílišných detailů, ale nastínil, jaké to je, dělat na úplně nové značce takových rozměrů.

„Řešilo se, jaký tvar mají mít kovové panely, jak jsou pospojované, jakou mají barvu, z jakého jsou materiálu, jak se od sebe odliší různé části. Šokovalo by vás, kolik se vytvoří konceptů jen pro kovové panely. Je to mnohem náročnější než říct si ‚pojďme udělat další pokračování hry‘.“

Starfield má vyjít v první polovině příštího roku.