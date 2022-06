Starfield konečně představen: Postavíte si loď a prozkoumáte 1 000 planet

12. 6. 2022 21:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zlatým hřebem nedělní konference Microsoftu se naštěstí a konečně stal roky očekávaný Starfield od Bethesdy. Po nic neříkajících koncept artech a minimu teaserů nám šéf studia Todd Howard do detailu představil, co máme od vesmírného RPG očekávat.

Během 15 minut, na které se rozhodně podívejte nad článkem, se odhalilo několik různých částí a systémů hry. Vše začíná přistáním na měsíci Kreet v roce 2330, kde vidíme první z několika podobností se hrou No Man’s Sky – skenování čehokoliv, co ve svém okolí vidíte. Zanedlouho dojde i na kutání železné rudy ze skály.

Poklidný průzkum sem tam ozvláštněný roztodivnou faunou záhy naruší první z mnoha přestřelek. Vašimi hlavními nepřáteli budou – zdá se – vesmírní piráti, na které vyzrajete střelnými zbraněmi i granáty. Ve Starfieldu se zjevně hodně střílí a nevím jak pro vás, ale za nás v redakci ta akce nevypadá kdovíjak úžasně. Bohužel. A to se v ní využívají trysky vašeho skafandru!

S akcí se naštěstí po čase skončí, abychom se přesunuli na planetu Jemison a ukázalo se, že ve Starfieldu se bude i mluvit v rámci nějakého toho questování. Nechybí ukázka editoru postavy, skilly, minihra s odemykáním zámků a pak i několik o něco vzrušivějších ukázek.

Ve Starfieldu si budete moct budovat vlastní základny na různých planetách a najímat do nich personál, aby i bez vaší přítomnosti těžily materiály. Zároveň si hezky modul po modulu postavíte svou vlastní vesmírnou loď a najmete posádku, s níž se vydáte na průzkum širého vesmíru, kde nebudou chybět akční bitvy s piráty.

Howard celou představovačku Starfieldu zakončuje ukázkou jeho velikosti. Ve hře na vás čeká na tisíc planet, a to celých planet, tedy můžete přistát kdekoliv a projít se po libovolném kaňonu. A ano, vypadá to hodně jako No Man’s Sky, což by mohla být ta největší potíž celého Starfieldu, protože přidaná hodnota oproti šest let staré hře zatím není příliš vidět…

Starfield vyjde příští rok na počítačích, Xboxu Series X|S, v Game Passu a cloudu.