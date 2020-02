Steam se naučil lépe vyhledávat hry. Používá cenu, tagy a další preference

- Téma autor: Patrik Hajda

Valve po nějakou dobu testovalo nové funkce vyhledávání produktů na Steamu ve své experimentální laboratoři Steam Labs a výsledek se konečně dostal i do běžného klienta Steamu. Hledání konkrétních typů her a dalšího softwaru je teď mnohem jednodušší díky přehledným tagům a jiným nastavitelným preferencím.

Jednou z nejvítanějších novinek při procházení obrovského kvanta her na Steamu je stanovení ceny. Nový posuvník vám umožní vyfiltrovat hry, které jsou zdarma, stojí 5, 10, 15 až 60 dolarů, nebo si můžete zadat, že vám na ceně vůbec nesejde. Ve stejném poli si zároveň můžete zakliknout možnost zobrazení pouze těch her, které jsou právě ve slevě.

Druhým obrovským pomocníkem jsou tagy, které fungují kaskádovitě. Hledáte například akční RPG, které je v early accessu a není 2D? Tak přesně takové hry si můžete nechat vyfiltrovat jednoduchým vybráním a odebráním tagů.

Jednotlivé tagy ještě před vlastním zvolením ukazují, kolik her odpovídá vašim specifikacím. Zatímco tag „akční“ má přes 14 tisíc her, „akčnímu RPG“ odpovídají už jen 3 tisíce. V Early accessu je takových her téměř 500, z nichž se 79 omezuje na 2D prostředí. Čtyři tagy vám vyfiltrovaly 400 her, které odpovídají uvedeným kritériím.

Nicméně Steam pracuje jen s tím, jakými tagy si hry označují sami tvůrci/vydavatelé. Pokud tedy výsledkem hledání akčního RPG bude hardcore závodní simulace, nejde o problém na straně vyhledávače, ale na straně vývojáře či vydavatele, který tagy na kartu hry přidal.

Mezi další možnosti nového vyhledávače patří preferovaný jazyk hledaných aplikací, zda se vůbec nemají zobrazovat hry určené pouze pro virtuální realitu a zda chcete při vyhledávání vídat hry, které už máte v knihovně, které jste si zaklikli jako ignorované a které máte ve wishlistu.

Poslední tři možnosti bohužel nenajdete přímo u vyhledávače, ale musíte se podívat do vlastního nastavení Steamu, kam přibyla kolonka „Nastavení vyhledávání“ a v ní ještě jedna, čtvrtá položka – nekonečné scrollování. Pokud chcete, nemusíte už na konci stránky vyhledávání klikat na čísla pro zobrazení dalších stránek, nové výsledky se zobrazí automaticky.

Steam se tímto krokem stává přehlednějším, je o kousek uživatelsky příjemnější a ukazuje záda svým konkurentům, ať už jde o chabé vyhledávání v Epic Games Storu, nebo třeba nepřehledný bordel v eshopu na Switchi.