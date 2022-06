Redakce doporučuje hry z letního výprodeje na Steamu

24. 6. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Valve odstartovalo své tradiční letní slevy na Steamu a v redakci jsme se jim nemohli nepodívat na zoubek. Nakonec jsme úplně každý přišel se dvěma tipy (někteří tento systém úspěšně obešli a podsunuli tipů víc), ať máte z čeho vybírat. Níže tak naleznete 16+ her, kterým je po jejich zlevnění ještě náročnější odolat. Předem se omlouváme vaším peněženkám...

Adam Homola doporučuje:

Steam | 9 eur či 222 korun (-85 %) / Steam | 33 eur či 815 korun (-33 %)

zdroj: Archiv

Ano, vím, velmi neoriginální tip a zrovna Civku jsem už určitě někdy doporučoval, ale já si prostě nemůžu pomoct. V aktuální slevě je šestá Civka jen za něco málo přes dvě stovky, a byť jde jen o základní hru, poměrem cena/výkon se jí může rovnat máloco. V akci je pak samozřejmě i s hromadou datadisků a rozšíření, což vás vyjde už na sedm stovek.

I to se vyplatí, ale pokud máte napnutý rozpočet a nemůžete si dovolit moc utrácet, i základní verze Civilization VI vás zabaví klidně na stovky a stovky hodin. Anebo, jestli už Civku znáte nazpaměť, si můžete trochu připlatit a pořídit si její zajímavě pojatou konkurenci Humankind. Ta je sice v podstatně menší slevě a vyjde vás na něco málo přes 800 Kč, ale to stojí za hřích.

Steam | 10 eur či 250 korun (-75 %)

zdroj: Archiv

Potřebujete si spravit chuť po nemastném neslaném seriálovém Obi-Wanovi? Pak se raději nedívejte na Bobu Fetta ani na žádný jiný Star Wars seriál na v Česku čerstvém Disney+ a buď si dejte znovu původní trilogii, nebo si zahrajete Star Wars Jedi: Fallen Order. Jednu z nejlepších Star Wars her posledních let, která je teď na Steamu jen za cca 250 Kč.

Fallen Order své mouchy má, ale roli Jedie dokáže zprostředkovat skvěle, prvky metroidvanie mu sluší a ani ta lehká inspirace soulsovkami tu není vůbec ke škodě. Berte!

Aleš Smutný doporučuje:

Steam | 27 eur či 666 korun (-55 %)

zdroj: Sega

Yakuza rozhodně není snadno přístupná série, už jen proto, že v jednotlivých dílech často figurují postavy, které máte znát z těch předchozích. Stejně tak ne každému musí sednout kombinace maličkého open worldu v podobě čtvrti Kamuročó a bojovkových soubojů.

Yakuza: Like a Dragon vás nezatěžuje ani jedním z toho. Jde totiž o zcela nový příběh s naprosto neodolatelnými postavami, který se navíc většinu času odehrává v Jokohamě. A nejsou tu realtime souboje, ale tahové. Zpočátku tenhle koncept zněl bizarně, ale funguje to skvěle. Příběh se pohybuje mezi absurdnem a smrtelně vážným dramatem, souboje jsou nápadité, rozvoj postav díky cross-class systému pěkně košatý a celkově jde o opravdu vynikající exkurzi do sféry, kam jste se možná báli zavítat.

Ičiban Kasuga, hlavní hrdina, trochu pitomec se zlatým srdcem, a jeho banda odpadlíků vás s radostí na tuhle turistickou atrakci do hloubi japonské společnosti vezmou. Sám bych dal za Like a Dragon ruku do ohně a průměrné hodnocení 96 % kladných recenzí na Steamu mluví jasně. Stejně jako fakt, že hra je teď v 55% slevě. Tady opravdu není co řešit.

Steam | 30 eur či 740 korun (-50 %)

zdroj: Square Enix

Měli jste rádi Nier: Automata? Pak budete mít rádi Nier: Replicant, i když za ním stojí jiný tým. Co obě hry ale spojuje, je (kromě názvu) i jméno šéfa vývoje: Jokoo Taró. A v Nier: Replicant úplně jasně poznáte jeho rukopis z Automaty, byť jde o hry od sebe vzdálené několik let. Navíc, na remasteru Replicantu, který vám doporučuji, pracovali i lidé z týmu Automaty, a tak vám hra rychle sedne do ruky. A také do uší, protože je tu opět magická hudba Keiči Okabeho.

Co vás hrou protáhne, jsou vynikající souboje a pak příběh, který opět sahá hluboko do lidské duše a donutí vás přemýšlet, zpochybňovat, dojímat se i rozčilovat. Samozřejmě je ošemetné zkoušet nalákat nové hráče k remasteru velmi specifické japonské hry, ale i proto tu jsou slevové akce a já vám říkám, že Nier: Replicant za ten „risk“ v 50% slevě stojí. A to i kdybyste nehráli Automatu a měli začít zde. Věřte mi.

Bětka Trojanová doporučuje:

Steam | 40 eur či 990 korun (-20 %)

zdroj: Archiv

God of War možná nenabízí zázračnou slevu, která by vás posadila na zadek, přesto je momentálně o znatelný chlup levnější. Pokud vás náhodou čtyři roky staré Kratovo dobrodružství minulo, rozhodně je teď ideální příležitost si ho vyzkoušet. God of War je jednou z mála her, které nabízejí prvotřídní produkční hodnoty, dospělý příběh a velikost světa, která je tak akorát.

Dobře, uznám, že soubojový systém možná není úplně nejlepší (hlavně ze začátku). Na druhou stranu, podobných her je v dnešní době opravdu málo, takže to tomuhle řeckému namakanci s láskou odpustím. Pokračování navíc pomalu klepe na dveře, takže proč se nevrhnout do světa ledových monster vikinského panteonu? Takhle v létě je to příjemné osvěžení.

Steam | 30 eur či 740 korun (-50 %)

zdroj: vlastní video redakce

Poslední Resident Evil najdete na Steamu s 50% slevou. Za necelých 800 korun se vám tak otevře svět rumunských příšer, pověstí a především prsatých upírek. Village je co do příběhu naprosto stupidní, ve svém vyprávění úrovně céčkového hororu má ale svoje roztomilé kouzlo. A i kdyby vám to nesedělo, nemusíte se obávat. Tam, kde ztrácí na ději, to plně vyvažuje herní náplní.

Hratelnost je tady skvěle vybroušeným klenotem. Autoři věděli, co chtěli, a přesně vám to nabídnou ve velmi pečlivě připravených dávkách. V době, kdy je každá druhá hra roguelike nebo otevřený svět s tunou automaticky generovaného obsahu, je to příjemný čistič patra. Možná je tu Lady Dimitrescu méně, než všechny reklamní kampaně slibovaly, rozhodně to samé ale neplatí o zábavě, kterou si užijete při hraní.

Jirka Svák doporučuje:

Steam | 10 eur či 250 korun (-67 %)

zdroj: Archiv

Příběhová střílečka s parádní atmosférou a zapamatovatelnými postavami, která ohromí svým vizuálem, obzvláště v rámci Enhanced edice postavené na vykreslování pomocí ray-tracingu. Sice na to musíte mít v počítači grafiku s podporou, jinak hru nespustíte, ale za odměnu se přesvědčíte, jak vypadá momentální etalon počítačové grafiky (a to platí i dnes, rok po vydání). Hra je navíc ve výprodeji za cenu pod 10 €, což je sleva, která na Steamu ještě nebyla, tak berte.

Steam | 9 eur či 222 korun (-55 %) / Steam | 25 eur či 620 korun (-50 %)

zdroj: vlastní video redakce

Pokud máte zbytných 150 hodin a bažíte po nějakém tom klasickém hrdinském dobrodružství se spoustou soubojů okořeněném prvky strategických her a s obří porcí obsahu k prozkoumání, nemůže vás Pathfinder zklamat. První díl je spíše pro nadšence soubojového systému, druhý ale překvapil parádně zpracovaným světem a příběhovými dramaty, která si užijí i hráči neholdující minmaxování.

Jednička je přitom za 9 euro, což je na hru takových rozměrů směšná částka. Druhý díl s 50% slevou (25 €) ale také stojí za zvážení. Co do obsahu je snad ještě megalomanštější než jednička, takže určitě nebudete mít pocit, že jste za své peníze dostali málo zábavy.

Patrik Hajda doporučuje:

Steam | 16 eur či 400 korun (-60 %) / Steam | 27 eur či 666 korun (-55 %)

zdroj: Vlastní

Je dost dobře možné, že už všichni máte všechny tři díly české Mafie, klidně i několikrát (můj případ). Ale pokud vám náhodou nějaký chybí a čekali jste na slevu, teď je ta pravá chvíle.

Nejlákavější je pravděpodobně remake prvního dílu Mafia: Definitive Edition přinášející krásnou grafiku, ještě hezčí auta, dokonce i motorky a na mnoha místech upravený původní příběh, na kterém ušetříte 60 %. V 55% slevě je i celá kolekce Mafia: Trilogy obsahující remastery druhého a třetího dílu, kterou lze doporučit každému, kdo má v rámci trilogie nějaké resty.

Steam | 18 eur či 444 korun (-40 %)

zdroj: Vlastní

SnowRunner je jedna z nejpropracovanějších simulací posledních let. Obzvlášť milovníci těžké techniky, velkých kol a herní fyziky by měli zpozornět, protože na trhu sotva najdete něco lepšího.

Za 18 eur nabízí základní hra pořádnou porci bahenní a sněhové zábavy, ale pokud tak nějak tušíte, že vás SnowRunner asi bude bavit, pak vám doporučuji skočit rovnou po Prémiové edici za 30 eur, která obsahuje celý první rok dodatečného obsahu s mnoha novými mapami a vozidly a k tomu navíc pár menších DLC. Možná se to nezdá, ale i ve SnowRunnerovi lze s klidem utopit stovky a stovky velmi příjemně a kvalitně strávených hodin.

Pavel Makal doporučuje:

Steam | 13 eur či 321 korun (-40 %)

zdroj: Supergiant Games

Hades je prostě pecka. Pokud potřebujete konkrétní argumenty, přečtěte si třeba Šárčinu recenzi, případně se podívejte do našeho žebříčku nejlepších her roku 2020. Supergiant Games neudělali prakticky nic špatně, od krásné stylizace přes fantasticky zábavnou hratelnost až po zástup skvěle napsaných postav a jejich dialogů.

Ve 40% slevě za necelých 13 eur neexistuje jediný důvod, proč byste téhle hře neměli dát šanci, i kdybyste s roguelite žánrem dosud neměli žádné zkušenosti. Jen stěží byste si totiž pro vstup mohli vybrat lepší bránu.

Steam | 30 eur či 740 korun (-50 %)

zdroj: Archiv

Protože je Activision Activisionem, prodává se Sekiro: Shadows Die Twice celé tři roky po svém vydání stále za plnou cenu. Ne že by si to brilantní akční adventura od FromSoftware nezasloužila, nyní ovšem máte jedinečnou příležitost koupit ji za polovic. Nejenže ušetříte, ale až budete podesáté bojovat s bezhlavou opicí, nebudete nad utracenou částkou lamentovat tak zoufale.

Sekiro sice stojí poněkud bokem od zbylé aktuální produkce těchto japonských vývojářů, to ale neznamená, že by nepředstavovalo tvrdou a nesmiřitelnou výzvu. Právě naopak. Osekáním RPG systému na kost a efektivní absencí možnosti se jakkoli přelevelovat, a usnadnit si tak průchod hrou namíchal Hidetaka Mijazaki a jeho podřízení smrtící koktejl.

Budete se muset naučit rytmus soubojového systému, který tentokrát mnohem více spoléhá na správné načasování a postřeh. Dostanete k dispozici širokou paletu vražedných nástrojů, navštívíte spoustu pamětihodných míst a zabijete HODNĚ zlobivců. A mohu vám garantovat, že umřete víc než dvakrát.

Šárka Tmějová doporučuje:

Steam | 57 eur či 1 400 korun (-29 %)

zdroj: Square Enix

Kompletní edice první části remaku Final Fantasy VII je za normálních okolností pěkně mastná, protože stojí osmdesát eur. V nynější slevě ji seženete za čtrnáct stovek, což tedy pořád není úplně výprodejová cena, na druhou stranu za svoje peníze dostanete jednu z graficky nejpokročilejších her současnosti a já po absenci pozlátka na letošní „E3“ dostala chuť se pokochat něčím nádherným, co nevypadá jako z PlayStationu 3 (milovníci retro stylizací prominou.).

Vedle toho má FFVII Remake taky skvělý soubojový systém, který na vyšší obtížnost prověří vaše taktické schopnosti, fenomenální, léty prověřený příběh i vynikající soundtrack. Zkrátka jde po všech stránkách o skvostnou vysokorozpočtovou laskominu.

Steam | 6 eur či 150 korun (-80 %)

zdroj: Archiv

Já třetího Zaklínače mám (dokonce asi šestkrát na různých platformách a obchodech), vy třetího Zaklínače máte, oni všichni mají třetího Zaklínače! A pokud náhodou ne, deset eur je za kompletní edici adekvátní cena. Tedy spíš je to z vaší strany krádež. Vážně musím po těch letech osvěty vysvětlovat proč?

Vašek doporučuje:

Steam | 6 eur či 150 korun (-70 %)

zdroj: vlastní video redakce

Definitivní edice Age of Empires II za 6 eur? Ano, prosím. Sedmdesátiprocentní sleva znamená, že si jednu z nejlepších strategií všech dob, navíc s vylepšenou grafikou a nasbíraným obsahem za dlouhé roky existence, užijete za pakatel, a kdyby vám všechny ty kampaně a národy a jednotky byly málo, za dalších 17 eur si můžete do košíku přidat všechna tři nová DLC. A všechna jsou vynikající – i když tuzemského hráče bude nejspíš zajímat hlavně momentálně pětieurové Dawn of the Dukes s Janem Žižkou.

Steam | 16 eur či 400 korun (-60 %)

zdroj: Electronic Arts

It Takes Two je jedna z nejlepších kooperativních her, jaké jsem kdy hrál, a vlastně se mi chce z předchozího vyjádření vyškrtnout slovíčko „kooperativních“. Je to skvělý zážitek, ať už hledáte zábavnou a variabilní adventurní hratelnost, nebo skutečně povedený příběh, který má hodně co říct k mezilidským vztahům a dětské obrazotvornosti. Za 16 eur v 60% slevě se to skutečně vyplatí.