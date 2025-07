Pod radarem: Pokračování dávné arkády, XCOM s časovou smyčkou a správa druhoválečného letiště

12. 7. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

ScootX – Simulátor trikové jízdy na koloběžce

Simulátorů i arkád se skateboardy už tu bylo, ale kdy naposledy jste se v nějaké videohře projeli na koloběžce? Teď nemyslím ty zelené elektrické nesmysly, o které v Praze doslova zakopáváte na chodnících (když vás zrovna jejich nešikovní řidiči přímo nesrazí).

Řeč je o starém dobrém „odrážedle“, na kterém se dají dělat stejné parády jako na prkně se čtyřmi kolečky. V reálu je to samozřejmě ale pěkně o hubu, tak proč si adrenalinovou zábavu nevyzkoušet v bezpečí videohry ScootX?

Tady na vás nečeká žádná kariéra či jiný postup hrou. Prostě vyrazíte do některé z lokací a s pomocí ovladače (klávesnice s myší není podporovaná) se pustíte do předvádění se. Prim zde hraje fyzika, jíž podléhá úplně vše, takže musíte zvládnout rovnováhu, vyvarovat se pádům a odhadnout, co vše lze za letu ještě stihnout.

Tvůrci vsadili na sílu komunity, takže obsah hry je opravdu chudý a šikovní lidé z podporovaného webu Mod.io se mají postarat jak o nové designy koloběžek a jezdců, tak i o celé mapy. Tak třeba tento odvážný krok tvůrcům vyjde.

Steam – 290 korun V předběžném přístupu odhadem na 6 až 12 měsíců

Missile Command Delta – Návrat arkádové legendy od Atari

Před 45 lety jste si mohli zajít do herny a na jednom z jejích automatů rozpoutat bitvy raket v Missile Command od Atari. Dnes se můžete pohodlně posadit k počítači či konzoli a zapnout si její moderní návrat Missile Command Delta.

V tomto pokračování se potkávají dvě docela odlišné hry. Na jedné straně hrajete taktickou tahovku, kde opět vystřelujete rakety proti raketám. Jakmile ale dobojujete v jednoduché grafice na nějakém starém zařízení, zjistíte, že jste vlastně uvnitř bunkru za studené války (tedy v době, kdy vyšla původní hra).

V bunkru řešíte nejrůznější hádanky, jejichž vyluštěním si otevřete nové místnosti bunkru k prozkoumání, čímž si zároveň vylepšíte svůj arzenál pro další tahovou bitvu. Nejen v letním suchu by šlo o pořádně originální počin a proč vlastně v okurkové sezóně nezavzpomínat na časy tak strašně dávno minulé?

Islanders: New Shores – Pokračování minimalistického, zenového budování

Islanders je již šest let stará, maličká hra za pár šupů, která potěšila kvanta hráčů svým poklidným a minimalistickým přístupem k budování městeček na ostrůvcích. Nyní tu máme její pokračování s podtitulem New Shores, které je postavené na těch samých základech.

Hra je jen o poznání hezčí a co do obsahu nabobtnalejší. Slovy čísel to znamená rovnou 50 úrovní rozprostřených v šesti biomech, v nichž postavíte na 44 unikátních budov. Můžete hrát buď na body, nebo si budovat jen tak pro radost.

Vyloženými novinkami jsou odemykatelné jednorázové vychytávky, které vám pomohou s výstavbou, inovovaný bodovací systém beroucí v potaz například vzdálenosti budov a jejich vzájemnou viditelnost, a díky zabudovanému foto módu si svůj výtvor i pohodlně zvěčníte. Pokud se tedy sami v rámci dovolené nechystáte na některý z ostrovů, tak aspoň digitálně, no ne?

Mycopunk – Sólová i kooperativní střílečka se zlotřilou plísní

Pche, kyberpunk je passé, začněte si zvykat na Mycopunk! Kdo by se na chvíli nechtěl stát robotem a vydat se na mimozemskou planetu, kde si to rozdáte s houbami a plísněmi? A to je zhruba tak vše, o čem je Mycopunk…

No dobře, nesmíme opomenout, že tuhle potrhlou akci si sice můžete hrát úplně sami, ale stejně tak i v partě kooperujících přátel. Budete vyrážet na mise a mezi nimi se vylepšovat v bezpečí své základny.

Vylepšováním se myslí jak nacházení lepších, ještě podivnějších zbraní, tak i jejich tuning. Ten je navíc ztvárněný poměrně originálně přikládáním rozličných modulů do omezeného prostoru hexové sítě. A jejich kombinace vám má umožnit vytvořit si emzáckou zbraň dle svých představ. Plíseň nemá šanci!

Steam – 370 korun V předběžném přístupu na 6 měsíců

Every Day We Fight – Na hraně zítřka se potkává s Xcomem

Every Day We Fight vypadá jako černý kůň letošního léta. Taktická tahovka připomínající XCOM se tu mísí s prostým faktem, že jde o roguelite. Zemi napadli mimozemšťané, kteří se z ní snaží vytěžit dosud neznámý zdroj. A za tímto účelem je město, kde se hra odehrává, lapené v časové smyčce.

Vojáci tu nejsou, zbraní se chápou běžní občané a vyrážejí do ulic. Máte skupinku tří, v kanálovém úkrytu je vyzbrojíte a pak si můžete svobodně v reálném čase běhat po městě, pídit se po lootu v domech a dříve či později narazíte na bandu mimozemšťanů.

Plíživě zaujmete ty nejlepší pozice a spustíte tahový souboj. Ten je zajímavý zejména tím, že na bojiště sice nahlížíte shora, ale když dojde na palbu, hra se přepne do pohledu z první osoby a ve zpomaleném duchu si na svůj cíl skutečně párkrát vystřelíte.

Nicméně vaše snaha spasit svět se nepovede. Časová smyčka se restartuje a vy zase budete opouštět úkryt a vyrážet do ulic. Nicméně nikdo vás nepřipraví o vaše vlastní znalosti, a dokonce vám zůstanou získané zbraně a jiný loot. Zkrátka a dobře, tohle by skutečně mohl být jeden z těch bájných skrytých klenotů…

Steam – 740 korun V předběžném přístupu na zhruba 1 rok

Ground of Aces – Spravujte své letiště za druhé světové války

Další hra nám chce ukázat úplně jiný pohled na druhou světovou válku. V Ground of Aces se nechopíte zbraní ani vozidel, protože si budete hrát na manažera válečného letiště. To znamená, že si tu sami vybudujete úplně vše potřebné a pak se o to budete starat.

Potřebujete samozřejmě hangáry, do kterých nakoupíte nejrůznější ikonické letouny, tedy poté, co si je nejprve odemknete. Obstaráte posádku, postavíte jí ubikace, seženete jídlo a jiné zásoby, aby morálka byla vysoko.

A nakonec nepřekvapivě vyšlete po všech stránkách připravené letadlo na bojovou misi, během níž ti, kdo zůstali na základně, nelení a dál rozšiřují vaše zázemí a plní sklady nejrůznějšími potravinami a dalším vybavením. Zatím tedy jen v předběžném přístupu.