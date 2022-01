Nejlépe hodnocené hry roku 2021 podle Games.cz

6. 1. 2022 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Náš redakční výběr nejlepších her v jednotlivých kategoriích jsme vám postupně prozrazovali během Vánoc a pokračujeme v tom i na začátku nového roku. Jak je to ale s loňskými recenzemi, konkrétně s jejich číselným hodnocením? Které hry si od nás za loňský rok odnesly známku 10/10 a 9/10? Možná vás to překvapí, ale takových titulů nebylo málo, jen ty desítkové se nashromáždily hned čtyři. I když, co si budeme nalhávat, klidně bychom jich napříště brali i víc!

10/10

„Fantastická hororová jednohubka se skvělým výtvarným podáním i hudebním doprovodem a výjevy tak nepříjemnými, že se na ně nedokážete přestat dívat.“ – recenze Pavla Makala

zdroj: Amanita Design

Inscryption (Daniel Mullins Games)

„Inscryption není jen důkazem toho, že i obyčejná karetní hra může nabýt příjemně uvěřitelných obrysů, když se oprostí od abstraktnosti. Je to také totálně bizarní, poutavá, dechberoucí, překvapivá, inovativní a turbulentní jízda, kterou si musíte sami projít až do samotného konce, abyste pochopili, jak moc originální a svá vlastně je. Moc lepších her si letos zahrát nemůžete.“ – recenze Patrika Hajdy

zdroj: Vlastní foto autora

Psychonauts 2 (Double Fine Productions)

„Psychonauts 2 zvládli obnovit moji víru v jinak notně vyčpělý žánr 3D skákaček. Kreativní vulkán chrlící nápady umí rozesmát, dojmout i donutit k zamyšlení, ale především nikdy nenudí.“ – recenze Šárky Tmějové

zdroj: Double Fine

„Čarokrásná, nekonečně zábavná a plná obsahu a nápadů, taková je nová hra od Insomniac Games. Další zářez do sbírky titulů, které si majitelé PlayStationu prostě nesmí nechat ujít.“ – recenze Pavla Makala

zdroj: Vlastní foto autora

9/10

„Nová Forza Horizon je tady, ale se slovem „nová“ se musí zacházet opatrně. Z valné většiny je totiž pátý díl stejný jako ten čtvrtý. Obsah akorát po všech stránkách nabobtnal, kariéra prohloubila své vyprávění a vyznavači multiplayeru a sdílených zážitků mají ještě více možností, jak se vyřádit. Jedná se o vůbec nejplnější díl s potenciálem zabavit vás po nadcházející roky, a protože se čtyřka řadí k nejlepším závodním hrám všech dob, nemůže na tom její mírná evoluce být jinak.“ – recenze Patrika Hajdy

zdroj: Vlastní foto autora

„Vynikající rodinná a party hra, které i přes mé původní obavy nijak nechybí absence miniher s pohybováním ovládáním. Možnost skočit přímo do série miniher nabízí mnoho hodin zábavy, a když chcete trochu sofistikovanější zápolení plné emocí, sáhněte po jedné z herních desek v místní verzi „Člověče“. Superstars jsou zásah do černého.“ – recenze Aleše Smutného

zdroj: Nintendo

Gloomhaven (Flaming Fowl Studios)

„Nejlépe hodnocená deskovka na světě dostává jednu z nejlepších digitálních adaptací, jaké kdy spatřily světlo světa. Zástup hrdinů statického stolního Gloomhavenu ožívá díky krásné stylizaci, hezkým animacím a atmosféru dotvářejícímu ozvučení. Ať už jste stolní Gloomhavenhráli, či nikoliv, tuto hru by si neměl nechat ujít žádný fanoušek hardcore tahových strategií.“ – recenze Patrika Hajdy

zdroj: Vlastní foto autora

Lost Judgment (Ryu ga Gotoku Studio)

„Lost Judgment není žádné laciné pokračování ušité horkou jehlou. Nejenže rozšiřuje příběh bývalého právníka Jagamiho, ale využívá i skvěle vystavěnou Jokohamu plnou akčních soubojů a typického japonského humoru. Vytknout hře můžu snad jen nepůvodní herní mechaniky, které ničím nepřekvapí.“ – recenze Pavla Skotáka

zdroj: Vlastní foto autora

„Pathfinder: Wrath of the Righteous překonal svého předchůdce. Rozšiřuje možnosti pro hráče, kteří spí s příručkou pravidel pod polštářem, a přidává k tomu dobře napsanou zápletku a zajímavý až extravagantní svět vystavěný s důrazem na detail. Robustní systémy hry se navzájem doplňují a dokážou vytvořit iluzi vojevůdce na válečném tažení. A to je při monumentálnosti celé hry až neuvěřitelné. Celkový dojem proto nezkazí ani několik chyb a designových kiksů.“ – recenze Jiřího Sváka

zdroj: Owlcat Games

„Game Builder Garage není klasickou hrou, proto ji nemůžu jako klasickou hru hodnotit. Je to spíš výuková platforma, která bude sloužit začínajícím vývojářům a tvůrcům her a hříček. Výukovou část si užije každý, zbytek je jen pro otrlé, ale právě o něm v budoucnu Game Builder Garage bude.“ – recenze Pavla Skotáka

zdroj: Vlastní foto autora

„Po všech stranách vynikající záležitost, která dělá PS5 parádu. Tajemný svět, dokonale zvládnutá akce a příběh, který táhne kupředu. Hra, která umí rozbušit srdce a krev ve spáncích. A nic pro slabé nátury!“ – recenze Pavla Makala

zdroj: Vlastní foto autora

„It Takes Two přetéká nápady a mezi kooperacemi pro dva zkrátka nemá konkurenci. Hratelnost díky střídání prostředí a herní náplně zůstává celou dobu svěží. Zamrzí jen slabší příběh s nesympatickými postavami, ke kterém je těžší si najít cestu.“ – recenze Šárky Tmějové

zdroj: vlastní foto autorky

Rogue State Revolution (Little Red Dog Games)

„Rogue State Revolution v sobě balancuje kvalitní humor s relativně náročnými pletichami v prostředí ne nepodobném fiktivnímu státu Wadiya z filmu Diktátor. Návykovost, vysoká znovuhratelnost a výborný poměr cena/výkon dělají z této indie pecky hru, která se jen tak neomrzí.“ – recenze Michala Vojkůvky

zdroj: Foto: Little Red Dog Games

„Nečekaně skvělá příběhová hra, kterou táhne kupředu originální svět, silné (byť občas šablonovité) postavy, až na výjimky výborně napsaný scénář a krásné „knižní“ zpracování.“ – recenze Václava Pecháčka

zdroj: 101xp

„Nintendo nám tady ve své nejlepší formě nabízí neuvěřitelnou porci konzistentně špičkové zábavy, radosti a příjemných pocitů. Není to revoluční, ale je to takřka bezchybné.“ – recenze Adama Homoly

zdroj: Vlastní foto autora

„Fantastická nadílka obsahu, která se na PlayStationu 5 skvěle hraje. Pokud jste ji už v minulosti jednou absolvovali, nemá moc smysl za ni platit znovu. Nováčci by nicméně otevřenou náruč v problémech se zmítající Země vycházejícího slunce odmítat neměli.“ – recenze Pavla Makala

zdroj: Vlastní foto autora