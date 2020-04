Nejčtenější články týdne – The Division 2, crossplay a spousta remaků

- Téma autor: Redakce Games.cz

Crossplay. Tajemné zaříkávadlo, které až do dnešní doby nebylo možné. Ano, tu a tam vystrčily růžky výjimky potvrzující pravidlo, nicméně ještě donedávna platilo, že si každý musí hrát jen a pouze na svém písečku. To se teď konečně mění, jenže je otázkou, zda k lepšímu. Například v Call of Duty toho PC hráči hrubě zneužívají – podvádí, porušují pravidla hry a všem ostatním tak kazí zážitek natolik, až si konzoloví hráči crossplay raději vypínají. To jsme to dopracovali…