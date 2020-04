Crossplay Call of Duty ovládli cheateři. Konzolisté ho na protest vypínají

- Téma autor: Šárka Tmějová

Nejenže mají ve střílečkách PC hráči nad gamepadisty výhodu snazšího míření na myši, ale ještě k tomu si mnohem snáz mohou dopomáhat různými externími programy. A free-to-play hry obecně podvodníky lákají o to víc, že po případném zákazu nepřijdou o peníze za danou kopii, zatímco hráči z konzolí na podobné praktiky nejsou moc zvyklí. Je to velmi dobře patrné na příkladu nového Call of Duty.