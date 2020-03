Letošní Call of Duty má podle spekulací být „drsným rebootem Black Ops“

- Téma autor: Šárka Tmějová

Reboot sem, reboot tam. V případě loňského Modern Warfare s ním Activision a potažmo studio Infinite Ward zabodovali a v letošním díle by mělo dojít na další restart zaběhnuté série. Studio Treyarch si podle důvěrného zdroje vzalo na paškál Black Ops. Zaměřit se má na události studené války a války ve Vietnamu, kterou prý ukáže hned z několika různých úhlů. A velmi krvavě.

Activision v únoru potvrdil, že letos na podzim vyjde další díl střílečkové série, který prý v interních testech vzbuzuje nadšení. Provozní ředitel Coddy Johnson si od něj sice neslibuje takové prodejní úspěchy jako od Modern Warfare od Infinity Ward, to ale vydavatele s momentálním rekordním free-to-play Warzone nemusí zas až tak trápit.

Podle informací YouTubera The Gaming Revolution na chystané hře Treyarch spolupracuje se Sledgehammer Games a Raven Software. V interních materiálech nese označení Project Zeus, s nejvyšší pravděpodobností se ale po vzoru MW bude jmenovat prostě jen Black Ops.

V singleplayerové kampani se vrátí známé tváře podsérie, Alex Mason a seržant Frank Woods, změní se nicméně jejich představitelé a dabéři. Zápletka by měla být úplně nová, ale se zbytkem Black Ops by měla sdílet některé prvky.

zdroj: Activision

Zdroj tvrdí, že se podíváme do Vietnamu a prožijeme si ho z pohledu Američanů, Jižního Vietnamu i Vietkongu. Hra má být realistická a v některých scénách ještě brutálnější než Modern Warfare. Fungovat nicméně bude na stejném enginu a dostavit by se měly i multiplayerové módy až pro 64 hráčů. Vrátit by se měli i Operátoři a taky zombíci, kteří se ale prý tentokrát drží trochu víc při zemi, bez fantastických prvků.

Podle The Gaming Revolution není jasné, jestli nadcházející Black Ops bude mít mód battle royale. Další ze studií tvořících pro značku Call of Duty, Sledgehammer, totiž prý vyvíjí free-to-play díl, který se má odehrávat v otevřeném světě s množstvím elementů z battle royale. Vyjít by měl v příštím roce.

Všechny čtyři prozatímní Black Ops se umístily v top 10 nejvýdělečnějších her uplynulé dekády. Uvidíme, jestli se spekulace o rebootu ukážou jako pravdivé – a jestli případně naváže na úspěch svých předchůdců.