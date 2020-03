Call of Duty: Warzone láme rekordy, je nejrychleji rostoucí nemobilní hrou

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

Rekordy se tento týden nepřekonávají jen na Steamu. Značka Call of Duty je z principu zárukou komerčního úspěchu, a co teprve Call of Duty s free-to-play modelem. Activision si ho před půlrokem vyzkoušel s mobilní verzí populární střílečky a minulý týden v úterý vydal samostatný battle royale titul, který si zdarma může zahrát každý. A boduje – podle analytika Daniela Ahmada jde o nejrychleji rostoucí nemobilní hru v historii.

Ahmad srovnává Call of Duty: Warzone s dalšími populárními battle royale tituly, které měly na tehdejší poměry rychlý start. Ale ne dost rychlý, aby se vyrovnaly Warzone, které si během prvního dne vyzkoušelo přes 6 milionů hráčů a během prvních tří dokonce 15 milionů, jak se značka pochlubila na Twitteru.

Activisionu jako jednomu z mála hraje do karet epidemie nového koronaviru, kvůli kterému zůstává doma stále více lidí – a kde jinde vzpomenout na bezstarostné časy, kdy se na jednom místě mohlo beztrestně sejít 150 hráčů, než v Call of Duty?

Dobře, nemístné žertíky stranou, přestože enormně zvýšený zájem o hry eviduje v těchto dnech i Steam. Warzone je bezpochyby hitem, jaký jsme na PC a konzolové scéně ještě neměli. Vděčí za něj mimo pandemie kombinaci free-to-play modelu a meziplatformnímu multiplayeru.

zdroj: Activision

Pro srovnání, Apex Legends během prvních tří dnů přilákal loni v únoru o 5 milionů hráčů méně, po prvním týdnu ho pak vyzkoušelo 25 milionů lidí.

Battle royale Fortnite si na svůj úspěch musela počkat ještě déle. Deseti milionů dosáhla až po dvou týdnech, dvaceti dokonce po měsíci a půl.

Number of Call of Duty Warzone players after:

1 day - 6m

3 days - 15m



Number of Apex Legends players after:

1 day - 2.5m

3 days - 10m

1 week - 25m

4 weeks - 50m



Number of Fortnite BR players after:

2 weeks - 10m

6 weeks - 20m

11 weeks - 30m

16 weeks - 45m https://t.co/ClztC1L6QA — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 14, 2020

Čísla jsou to samozřejmě pořád naprosto skvělá, ale zdá se, že ve srovnání s Call of Duty: Warzone jsou ostatní battle royale jen chudé příbuzné. Alespoň co se startu týče, PUBG i Fortnite totiž počty hráčů s příchodem mobilních verzí dohnaly do stovek milionů.

Vývoj rekordmana budeme samozřejmě nadále sledovat – u předchozího držitele rekordu, Apex Legends, můžeme zpětně říct, že raketový start může značit obdobně rychlý pád se zlomkovou stálou hráčskou základnou, jeho mobilní verze je navíc stále v nedohlednu. Na podobné odhady je ale po týdnu od spuštění Warzone ještě příliš brzy.