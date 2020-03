GamesPlay – hrajeme battle royale Call of Duty: Warzone

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Bylo to jedno z nejhůře střežených tajemství herního průmyslu a nyní už to vůbec žádné tajemství není: Call of Duty: Modern Warfare dostane svůj vlastní mód battle royale. Bude se jmenovat Warzone, má v rukávu několik neobvyklých triků a my si ho dneska zahrajeme. Tedy, aspoň se o to pokusíme.

Oficiální spuštění battle royale probíhá právě teď, v 16:00 našeho času, takže nám dejte chvilku, abychom si stáhli potřebná data, a v 16:30 se uvidíme na YouTube, Twitchi a Mixeru, kde nám pochopitelně můžete psát do chatu. Dokonce takovou interakci velmi oceníme. A vřele doufáme, že bude nám i vývojářům všechno na první dobrou fungovat. A co vlastně budeme hrát? Všechno, co víme o Warzone, pěkně shrnul Patrik v dnešním článku, takže vás na něj rovnou odkážeme. Ve zkratce: Čeká nás obří mapa pro 150 lidí, vozidla, hromada zbraní, a dokonce i gulag, kde si to mezi sebou rozdají padlí hrdinové o právo na návrat do světa živých. Warzone je free-to-play, ale pro neplatící hráče otevírá své brány až dnes ve 20:00. Pokud tedy nevlastníte Modern Warfare, považujte náš stream za takovou malou ochutnávku toho, co si večer budete moct vyzkoušet i vy sami. GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.