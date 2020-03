Dnes večer vypukne vřava ve free-to-play battle royale Call of Duty: Warzone

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Asi nejhůř utajovaná hra letošního roku se po nespočtu úniků konečně dočkala oficiálního představení. Battle royale Warzone vycházející z Call of Duty: Modern Warfare se za pár hodin zpřístupní všem majitelům základní hry, ale už dnes večer bude zdarma úplně pro všechny. A vypadá to, že půjde o ten správný, nefalšovaný chaos.

Call of Duty: Warzone je samostatně stojící free-to-play hra pro až 150 hráčů, kteří se na rozlehlé mapě města Verdansk a jeho přilehlých vesniček utkají o post posledního stojícího muže či ženy, respektive skupinky. Do dvou módů se totiž pustíte jako spolupracující trojice a půjde vám buď o prosté přežití, nebo vydělání největšího balíku peněz.

O čiré přežití půjde v módu nazvaném jednoduše Battle Royale, ale i v něm budete vydělávat peníze, za které si v obchodu kdesi na mapě zakoupíte třeba možnost vlastního oživení nebo kupón umožňující vrátit vaše padlé kamarády do hry.

Smrt v Call of Duty: Warzone není definitivní, ale zakoupený kupón sám o sobě také nestačí. Jakmile v bitvě padnete, ocitnete se z nějakého důvodu v gulagu, kde ale nebudete nelidsky otročit, nýbrž bojovat o holý život s ostatními. Zprvu budete sledovat jiné padlé hráče bojující jeden na jednoho, než se sami ocitnete v duelu, který rozhodne o možnosti vašeho návratu do hry, nebo definitivní smrti.

zdroj: Activision

Ať už budete hrát libovolný z módů, bude vás sužovat ztenčující se kruh zeleného kouře a na mapě nepůjde jen o vystřílení nepřátel, ale můžete jako skupina přijmout kontrakty s rozličnými cíli, za které dostanete zajímavé odměny. Jedna z nich vám například prozradí, kam se bude zelený kruh ubírat.

S obrovskou rozlohou mapy vypomohou vozidla pěti typů od čtyřkolek přes SUV a náklaďáky až po helikoptéry. Každé z vozidel má určitou míru ochrany a pojme několik hráčů. A nemusejí se používat pouze jako přibližovadla, ale i jako zbraně, ať už je necháte vybuchnout, nebo s pomocí vrtule vrtulníku rozsekáte dotírající hráče.

Pokud vlastníte Call of Duty: Modern Warfare, pak se v 16:00 můžete pustit do stahování módu Warzone, který bude mít 18–22 giga v závislosti na platformě a objeví se v menu hry jako nová záložka. Budete tak mít čtyřhodinový náskok před všemi ostatními hráči, kteří se do stahování samostatně stojící Call of Duty: Warzone pustí v osm večer a čeká je 83–101 giga dat, opět v závislosti na platformě.

Call of Duty: Warzone využívá crossplay Call of Duty: Modern Warfare, a dokonce s ní má propojený systém progrese. To znamená, že všechny odemčené předměty, operátory, zbraně, skiny a obsah Battle Passu z Modern Warfare budete moct využít ve Warzone a naopak. Pokud budete hrát Warzone a nemáte Modern Warfare, ale v budoucnu si ho pořídíte, tak se vám progrese z první rovněž aplikuje do druhé. Call of Duty: Warzone vás zároveň nebude omezovat maximální možnou výší úrovně.

Pokud se pustíte jen do Warzone bez Modern Warfare, po stažení 20 GB dat se vám zpřístupní offline bitvy s boty (Gunfighty), které mají sloužit jako ochutnávka Modern Warfare. Během hraní se stahuje zbytek Warzone, a jakmile se dostahuje, musíte Gunfight vypnout a zapnout už normální battle royale.

My se na Call of Duty: Warzone rozhodně chystáme a třeba se v tom neřízeném chaosu někdy někde potkáme. Ať už na hlavní mapě, nebo v drsném duelu v gulagu.