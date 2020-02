Activision pořádá hon na člověka, který prozradil battle royale pro Call of Duty: Modern Warfare

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Herní společnosti jsou na úniky informací poměrně citlivé. Nejinak je tomu v případě Activisionu, jemuž se nepodařilo ututlat existenci battle royale pro Call of Duty: Modern Warfare. Videa z nadcházejícího módu Warzone mizí z YouTube i z dalších sítí pro sdílení videí a společnost teď pátrá po vynašeči, který s informacemi přišel jako první – a to i přesto, že se o existenci tohoto módu spekulovalo ještě před vydáním nejnovějšího dílu populární střílečky.

Minulý týden se na diskuzních fórech objevilo větší množství debat o tom, že by se Call of Duty: Modern Warfare svého battle royale mohlo konečně dočkat v březnu. Někteří hráči se s využitím chyb dokázali dostat do menu, které spekulace o existenci Warzone potvrzuje, což se Activisionu nelíbí a videa s důkazy spěšně odstraňuje s odůvodněním porušení copyrightu.

Podle informací serveru TorrentFreak navíc herní společnost obdržela povolení od amerického soudu, podle kterého jí Reddit musí poskytnout osobní data uživatele Assyrian2410, který na diskuzní server umístil uniklý obrázek týkající se onoho módu s popiskem: „Tohle jsem našel na internetu. Nejsem si jistý, co to přesně je. Možná Battle Royale.“ Ten ukazoval několik skupinek vojáků kolem trosek helikoptér s nápadným logem Call of Duty Warzone.

Autenticitu obrázku potvrdilo hned několik zdrojů, jejichž účty nicméně od té doby buď zmizely, nebo „nemají právo se k záležitosti nadále vyjadřovat skrz zákaz vlastníka práv“. Activision se teď snaží odhalit identitu původce úniku. Assyrian2410 totiž později přiznal, že ho získal od zdroje blízkého značce.

Reddit jeho údaje na základě soudního příkazu musí firmě poskytnout nejpozději do 29. února. Účet byl před několika dny smazán a není jasné, jestli diskuzní platforma data uživatelů pro podobné případy uchovává.

