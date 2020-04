Velké změny v Call of Duty: Warzone. Místo tříčlenných týmů se hraje ve čtyřech

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Úspěšná battle royale Call of Duty: Warzone za měsíc své existence stačila nasbírat miliony hráčů – jednak proto, že je zdarma, jednak proto, že je to zkrátka velice dobrá vyvražďovačka. S třetí multiplayerovou sezónou ovšem přichází spousta změn, z nichž asi ta nejdůležitější je početní změna v týmovém formátu.

Warzone jste původně mohli hrát pouze ve třech, podobně jako třeba Apex Legends, ale vývojáři už v půlce března přidali sólo mód pro všechny, kdo tým nepotřebují a chtějí si užít trochu toho osamělého hororu v troskách Verdansku. Teď naopak vycházejí vstříc hráčům, kteří si chtěli zahrát s víc než jen dvěma kamarády najednou.

Když si ve Warzone nyní vybíráte herní mód, máte na výběr ze sólo battle royale, quad battle royale (tedy pro čtyři hráče) a quad Plunderu. Pokud jste součástí trojčlenné partičky bojovníků, samozřejmě můžete hrát ve třech i dál, jen vám hra přidělí jednoho náhodného cizince navíc, nebo se rozhodnete, že zkrátka zkusíte vyrazit do boje proti početní převaze.

Je pravda, že během hraní Warzone mě často napadlo, jak by bylo šikovné, kdybychom k sobě mohli pozvat ještě jednoho kamaráda navíc, ale úplně jsem nečekal, že přidání čtveřic bude znamenat náhlou smrt trojiček. Odhadoval bych, že obrovská uživatelská základna by unesla i samostatný čtvrtý mód – ale vývojáři to nejspíš mají propočítané maličko líp než já.

zdroj: vlastní

Tahle zpráva samozřejmě neznamená, že by trojice zmizely navždy. Je dost pravděpodobné, že autoři budou s různými módy experimentovat a protáčet je – na svět totiž unikla i informace (v podobě obrázku), že nejspíš ještě během této sezóny dorazí i mód dvojic. Jestli bude samostatný, nebo opět něco nahradí, to zatím nikdo neví.

Z dalších novinek důležitých nejen pro Warzone, ale i pro celé Call of Duty: Modern Warfare, je potřeba zmínit dvě nové zbraně, pistoli Renetti a pušku s velmi sympatickým názvem: SKS. Dorazí i noví operátoři nebo další mapy do klasického multiplayeru.

A ještě jedna věc. Už v recenzi jsem si stěžoval na to, že nákup vlastního loadoutu je ve Warzone příliš levný a zabraňuje tomu, aby se člověk doopravdy spoléhal na zbraně, které najde na zemi, když si může skoro kdykoliv nakoupit přesně to, co chce. A zjevně jsem nebyl jediný, kdo si tohoto problému všiml.

V nedávném patchi byl loadout drop zdražen z 6 500 na 8 500 a nyní vývojáři cenovku hezky zaokrouhlili na rovných 10 000 dolarů. Připravte se pobíhat po Verdansku s v bedně vyhrabaným lehkým kulometem a na své vymazlené barevné sniperky se radši moc netěšte!