Facebook představuje vlastní konkurenci Twitche

- Téma autor: Šárka Tmějová

Co dělat, když jste zavření doma a už jste viděli všechny filmy a přečetli všechny knihy? Hrát hry, samozřejmě! A ideálně se u toho natáčet. Internetové obchody zaznamenaly v minulých týdnech extrémní zájem nejen o herní notebooky a konzole, ale i o webkamery a mikrofony. A pokud by vám nestačila stávající nabídka streamovacích služeb, můžete zamířit na Facebook.

Živé přenosy má největší sociální síť s 2,5 miliardami uživatelů měsíčně v nabídce už nějakou tu dobu, Facebook Gaming je nicméně novou mobilní aplikací vyvinutou speciálně pro streamování her a sledování oněch přenosů. Facebook s ní chce konkurovat největšímu gigantovi Twitchi od Amazonu, ale i YouTube od Googlu a rostoucímu Mixeru od Microsoftu.

Podle Facebooku se o herní obsah zajímá zhruba 700 milionů z jeho aktivních uživatelů. S vydáním aplikace technologický gigant původně mířil až na červnové období, vzhledem k rozsahu pandemických opatření se ale rozhodl s ní vyrukovat o dva měsíce dřív.

„Investice do her obecně se pro nás stala prioritou. Vidíme hraní jako druh zábavy, který lidi propojuje,“ říká Fidji Simo, šéfka aplikace Facebook, přímá podřízená majitele Marka Zuckerberga. Podle ní se spolu s dedikovanou aplikací uspíšily i další projekty týkající se her, třeba funkce pro turnajové hraní v nativních minihrách.

Oproti YouTube nebo Twitchi má herní streamovací prostor Facebooku jednu zvláštnost – není přístupný z webového rozhraní na adrese facebook.com/gaming, dostanete se do něj jen a pouze v rámci aplikace Facebook Gaming.

„Nechtěli jsme další službu, která pojede lidem na pozadí v jiné kartě v Chromu, zatímco si budou dělat domácí úkoly nebo něco jiného. S otevřenou aplikací na telefonu se sledování věnujete naplno. Nemůžete na mobilu dělat už nic jiného, což je pro nás důležité,“ vysvětluje Vivek Sharma, viceprezident herní sekce Facebooku.

To samé platí i pro vysílání, dá se tedy předpokládat, že je platforma určená primárně pro mobilní hry. Díky tomu ale zároveň ke streamování nepotřebujete nic jiného než svůj mobilní telefon. Sharma vysvětluje, že výhoda takového řešení tkví v jednoduchosti: „Je spousta lidí, kteří poslouchají hudbu a sní o tom, že se stanou hudebníky. Lidé sledují streamy a chtějí být streamery. S funkcí Go Live jsou pár kliků od toho, aby jimi opravdu byli.“

Služba prozatím neobsahuje reklamy, oblíbené vysílání můžete podpořit posíláním hvězdiček reprezentujících peněžní částky. Facebook ji testoval v jihovýchodní Asii a Jižní Americe, kde si ji za rok a půl nainstalovalo přes pět milionů uživatelů.

V této chvíli je aplikace Facebook Gaming dostupná pro Android na Google Play, na iOS dorazí ve chvíli, kdy projde schvalovacím procesem Applu.