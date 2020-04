Nejčtenější články týdne – souboj Final Fantasy VII a Modern Warfare 2

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch

autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden se nesl ve znamení dvou předělávek starších her. V jednom případě jedné z nejlepších singleplayerových kampaní ve střílečce své doby, Modern Warfare 2. Ta vyšla poměrně nečekaně, a i když trochu zestárla, je dobrá. Co naopak zestárlo hodně a potřebovalo pořádně zamakat, je Final Fantasy VII. Jeho obrovský a ambiciózní remake je konečně venku, a i když jde navzdory názvu hry jen o první část celého dobrodružství, stojí to za to. FF7 je navíc absolutní klasika, a tak není divu, že se recenze remakeu dostala hned na špici nejčtenějších článků týdne.