E3 2020 nakonec neproběhne ani virtuálně

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Je to skoro měsíc, co společnost Entertainment Software Association zrušila letošní výstavu E3, která se měla konat v Los Angeles v polovině června. Alespoň částečně ji měla nahradit její online část, kde společnosti měly svá oznámení prezentovat digitálně, ESA se nicméně rozhodla, že kvůli komplikacím ve spojitosti s COVID-19 nic takového v červnovém týdnu neproběhne. Vystavovatelé tak budou vše vydávat na vlastní pěst.

E3 se podle ESA plánuje vrátit ve velkém stylu až v roce 2021. Ještě v březnu se vyjádřila, že „se snaží vymyslet možnosti, jak s vystavovateli zkoordinovat jednotný online zážitek s nejnovějšími oznámeními z průmyslu pro červen 2020“, což se jí zřejmě nepodařilo.

Namísto toho bude prý jednotlivá oznámení vydavatelů propagovat na svém webu průběžně během následujících měsíců. Že nebudou zastřešená hlavičkou E3 ale v důsledku vlastně pro hráče nic moc neznamená. Společnosti totiž už v minulosti začaly zjišťovat, že tiskové konference mohou pořádat i bez losangeleské výstavy.

Sony se výstavy nezúčastnila ani v minulém roce a nové hry a trailery předvádí v rámci vlastního pásma State of Play. Electronic Arts se od E3 odtrhli v roce 2019, ale během stejného týdne pořádají EA Play. Microsoft plánuje speciální díl Inside Xbox, Ubisoft podobný koncept zvažuje. Bethesda se rozhodla letos v červnu neukazovat nic a třeba takový Devolver se svými ulítlými tiskovkami stejně součástí E3 nikdy nebyl.

Částečnou náhradu za virtuální E3 by mohl poskytnout také web IGN, který na červen ve spolupráci s vydavateli chystá událost nazvanou Summer of Gaming. Ta by měla pokrýt oznámení od 2K, Square Enix, Bandai Namco, Segy, Amazonu, THQ Nordic a mnoha dalších.

Letošní vlna oznámení se tak dost možná nebude soustředit do jednoho týdne v červnu a bude pozvolnější, neznamená to ovšem, že nebude vůbec. ESA se E3 2020 stejně chystala transformovat z výstavy pro byznys ve festival pro veřejnost a influencery, což kupříkladu moderátora Geoffa Keighleyho odradilo od účasti ještě před samotným zrušením.

E3 2021 by se podle serveru GamesIndustry.biz měla konat 15. až 17. června 2021. Plánem na letošní rok bylo „oživit show a pořádně ji ozvláštnit. Návštěva výstavy má být zábavným zážitkem, novým způsobem oslavy herní kultury, má zahrnovat překvapivé hosty i zážitkové zóny, které těší smysly“. ESA navíc chtěla na letošní rok prodat 25 000 vstupů pro veřejnost oproti loňským 15 000, což je u výstavy, kterou navštíví průměrně 70 000 lidí, poměrně velký skok.