Nad E3 se stahují mračna, s odchodem Iam8bit přichází o klíčové kreativce

- Byznys autor: Aleš Smutný

ESA, společnost organizující konferenci E3, má velké problémy. V souvislosti s E3 se aktuálně nejvíce zmiňuje koronavirus, ale ukazuje se, že to není jediný zádrhel. Produkční společnost Iam8bit, která se specializuje na reklamní předměty, oznámila, že opouští pozici tvůrčího ředitele celé E3 2020. A ne, ani jedním slovem nezmínila koronavirus, takže je zcela zřejmé, že odchází z jiných důvodů.

Celé prohlášení zní takto: „Se smíšenými emocemi se Iam8bit rozhodl rezignovat na pozici creative directora toho, co měl být revoluční zážitek z E3 2020. Produkovali jsme stovky herních a komunitních akcí a bylo pro nás snem pracovat na E3. Přejeme organizátorům hodně štěstí.“ Ani slovo o koronaviru. A navzdory dodatečné otázce serveru GamesIndustry na důvody odchodu společnost odmítla tento krok dále komentovat.

Je tedy zřejmé, že jde spíš o tvůrčí a organizační neshody, které znamenají už druhý odchod důležité tváře výstavy. Minulý měsíc oznámil tradiční producent a moderátor Geoff Keighley, že se letos nezúčastní, poprvé po 25 letech. Jako důvod uvedl, že má problémy s tím, co se na E3 2020 plánuje. Naznačovalo by to tak, že u Iam8bit jsou důvody podobné, tedy tvůrčí neshody.

Odchod společnosti potvrdila i ESA, ale jedním dechem dodala, že stále má „inovativní a zkušený tým včetně agentur“, mezi nimiž vyjmenovává 160over90, Mat+Lo, GES, Dolaher Events a Double Forte.

ESA a E3 dostávají v posledních letech jednu ránu za druhou, ať už jde o snižující se počty návštěvníků, nebo o odchody velkých firem. Samozřejmě největší ranou byl loňský odchod Sony, která letos potvrdila, že ani tentokrát se jí v Los Angeles nedočkáme. V roce, kdy bude představovat PlayStation 5, jde o obzvlášť velkou podpásovku. Trochu prestiže konferenci ubral i fakt, že Nintendo konference před lety nahradilo streamovanou show Nintendo Direct.

Je zcela zřetelné, že ESA chtěla letos předělat celý koncept výstavy tím, že ji ještě víc otevře veřejnosti. Nezapomínejme totiž, že E3 byla primárně akce pro „lidi z byznysu“, tedy v první řadě z herního průmyslu a pak také novináře. Sloužila jako místo pro networking a komunikaci, stejně jako prezentaci, kam veřejnost původně vůbec neměla přístup.

Tato efektivita ale s nástupem vysokorychlostního internetu začala trochu upadat, především ve sféře žurnalistiky. Často je trochu zbytečné psát o dojmech z prezentace, kterou firma vydá dva dny nato na YouTube. E3 ale žije především z pronájmu firmám, a tady se dostává ke slovu zmíněný koronavirus.

Už jsme se dočkali odkladu (a podle mě nevyhnutelného zrušení) letošního GDC a s tím, jak Los Angeles vyhlásilo stav zdravotní nouze (psali jsme zde) i ESA prohlásila, že bude situaci monitorovat a vyhodnocovat. Současně firmy jako Bungie převedly práci ve studiích na home office a je zjevné, že se chtějí vyhnout případnému rozšíření nemoci v týmech, což by ovlivnilo jejich produktivitu.

E3 se tak nachází na okraji propasti. Pokud by se jedna z velkých firem jako Ubisoft, nebo dokonce Microsoft, rozhodla letošní E3 neúčastnit, bude nejspíš následovat lavina dalších odchodů.

To by zlomilo vaz E3 2020 a možná i budoucím ročníkům. Je jasné, že by zmíněné firmy místo tiskovky v Los Angeles udělaly vlastní streamované konference z „bezpečí“ a pak je otázka, zda by jim tento styl nezachutnal víc, podobně jako Sony. Tím spíš, že odchází Iam8bit a Keighley.