Sledujte Fight Club #465 o stále větším dopadu koronaviru na herní průmysl. A taky o moralitě

O dopadu koronaviru na herní průmysl jsme se v podcastu bavili už před několika týdny, jenže tím to bohužel neskončilo. Malé i velké firmy postupně ruší účast na domluvených akcích, velké esportové turnaje se buď přesouvají jinam, nebo rovnou ruší, a vliv viru lze už sledovat i na hardwarové produkci a dostupnosti některých her. Otázkou je, kde a kdy to skončí a jestli budeme mít letos vůbec nějakou E3. A pokud ano, jak bude vypadat...

Po takhle vážném tématu si diskuzi trochu odlehčíme a podíváme se na komediální či jinak vtipné hry. Většinu her si s vtipem či rovnou smíchem nespojíte, ale to byste se divili, kolik takových kousků vlastně je. A do některých byste to na první dobrou ani neřekli. Vtip ve hrách se rozhodně neomezuje na adventury a už vůbec nezemřel společně s LucasArts a podobnými veterány. Do třetice se nemůžeme nepodívat na nedávnou statistiku, respektive odhalení faktu, že Mass Effect hrála drtivá většina hráčů za hodného Sheparda. Vývojáři si tak dělali práci s obsahem pro Renegády skoro zbytečně a nabízí se otázka, jestli má vůbec smysl dávat hráčům na výběr. A jak je to vlastně s těmi hrami, kde hrajete automaticky za ty špatné? Na závěr podcastu si posvítíme na vaše dotazy. Ty nám můžete posílat buď na email podcast@games.cz, nebo se nás ptát během živého vysílání na chatu na YouTube, na Twitchi nebo na Mixeru. Některé dotazy si necháme na závěr, jiné vytáhneme už během diskuze u jednotlivých témat, tak se neostýchejte a sypte to tam. Mohlo by vás zajímat Sledujte Fight Club #461 o Commandos 2, Netflixu a dopadu koronaviru na hry

