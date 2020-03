E3 2020 v ohrožení. Největší herní výstava bude možná zrušena kvůli koronaviru

- Téma autor: Šárka Tmějová

Zatímco ještě předevčírem Electronic Software Association (ESA) uklidňovala paniku fanoušků ohledně možného zrušení E3, dnes už je situace jiná. Největší výstavě her a herních technologií, kterou každoročně hostí Los Angeles, kvůli šíření nového koronaviru reálně hrozí zrušení, případně přesun čistě na internet bez zbytečného shromažďování na jednom místě. Los Angeles totiž včera vyhlásilo na území města stav zdravotní nouze.

Asi nikdo nedokáže s jistotou předpovědět, jak se situace s koronavirem COVID-19 vyvine v příštích třech měsících. Právě proto je ESA z pohledu pořadatele v nezáviděníhodné situaci, přestože existují pojištění právě pro případ akcí, jako je červnová E3. Není se tedy čemu divit, že organizátoři zatím spěšně nic neruší a jen opatrně vydávají tisková prohlášení.

„Zdraví a bezpečí našich účastníků, vystavovatelů, partnerů a personálu je naší nejvyšší prioritou. ESA stále plánuje uspořádat E3 show mezi 9. až 11. červnem 2020, situaci ale denně monitorujeme a vyhodnocujeme,“ stojí v aktualizované verzi zprávy, která už bere na vědomí vyhlášení zdravotní nouze v kalifornském Los Angeles.

„Náš tým na vyhodnocování rizik COVID-19 spolupracuje s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Aktivně shromažďujeme aktuální informace a budeme pokračovat v zavádění opatření, která dále sníží zdravotní rizika během výstavy.“

V těchto dnech asi nenajdeme odvětví, kterého by se koronavirus nějakým způsobem nedotkl. Herní průmysl kvůli převaze čínské produkce trápí zastavené výrobní linky, které zpomalují dodávky Switchů a mohou zpozdit také příchod nové generace konzolí.

Esportové turnaje se ruší či posouvají, Intel Extreme Masters v polských Katovicích se letos musel obejít prakticky bez diváků. Ti ho mohli sledovat online, nikoliv ovšem přímo v aréně Spodek. Kromě posunutí vývojářské konference GDC na léto byla kvůli obavám z epidemie zrušena také konference Facebooku F8 nebo barcelonský kongres Mobile World, největší výstava věnovaná mobilním telefonům.

Nejznámější investigativní novinář herního průmyslu, Jason Schreier, nicméně na Twitteru trochu kousavě glosuje, že pokud se E3 2020 neuskuteční, nejspíš vlastně nikomu nebude moc chybět. Herní vydavatelé by se v tom případě patrně uchýlili k čistě digitálním verzím svých oznámení a podle Schreiera by to vedlo ke zjištění, jak málo plusových bodů skrz velké show na pódiu firmy získávají a kolik peněz za ně vlastně utrácí.

Schreier by se nedivil, kdyby se firmy v následujících letech sebraly a následovaly příklad Sony, která se na losangeleskou výstavu vykašlala už loni a svá oznámení si šetří pro vlastní akce, případně pro svůj video občasník State of Play.

Schreier ve vláknu na Twitteru zdůrazňuje, že E3 je primárně obchodní výstava pro byznysmeny, nikoliv pro fanoušky, přestože jich ESA na výstaviště letos plánovala pustit ještě víc než v loňském roce. Ta „pro ně zajímavá část“ v podobě tiskových konferencí by dle něj mohla být mnohem výživnější, kdyby se všechny proměnily v předpřipravená, sestříhaná videa typu Nintendo Direct, která jsou opravdu o hrách a ne o předvádění manažerů, případně vystoupeních celebrit.

Co si o tom myslíte vy? Vadilo by vám, kdyby se z E3 stala přehlídka online videí namísto skutečného setkání vývojářů?