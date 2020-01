Sony se na rozdíl od Microsoftu ani letos nezúčastní E3

Na panel Sony se vždy dalo těšit. Společnost na E3 ukazovala nové materiály ze svých chystaných exkluzivních her, které bývají co do kvalit na velmi vysoké úrovni. Ale politika společnosti je taková, že chce být nablízku svým hráčům, a E3 byla donedávna určená čistě pro byznys. Veřejnosti se otevřela až v roce 2017, ale z hlediska návštěvnosti jsou čísla zanedbatelná v porovnání třeba s německým Gamescomem.

E3 se tímto krokem snažila vyhovět společnostem žadonícím o větší publikum, ale pro Sony už zjevně bylo pozdě. Svou neúčast na E3 2019 oznámili v půlce listopadu předešlého roku s tím, že se plánují zúčastnit jiných akcí po celém světě, a pro sdílení novinek stvořili videoformát State of Play.

GamesIndustry se nyní na Sony obrátilo s otázkou, jak to bude s letošní E3, a dostalo z mého pohledu očekávatelnou odpověď. PlayStation nebude na E3, ale zato se objeví na „stovkách konzumentských událostí po celém světě“. A i když to v odpovědi nebylo přímo řečeno, dají se očekávat další videa State of Play.

„Soustředíme se na to, aby se fanoušci cítili součástí rodiny PlayStation a měli přístup k hraní svého oblíbeného obsahu. Máme úžasný zástup nadcházejících her pro PlayStation 4 a s PlayStationem 5 za dveřmi se těšíme na rok plný oslav po boku našich fanoušků,“ stojí v odpovědi Sony.

Na tuto zprávu zareagovaly dvě strany – Microsoft a ESA, pořadatel E3. ESA vyzdvihla tradici veletrhu a zapřísahala se, že i letos uvidíme spoustu nových věcí, přičemž pro vystavovatele prý jde o klíčovou možnost, jak se spojit s fanoušky. Letošní E3 očekává ještě větší návštěvnost, jelikož se navyšuje počet vstupenek pro veřejnost z 15 tisíc na 25 tisíc.

Za Microsoft se ozval Phil Spencer na svém Twitteru, kde ujistil fanoušky, že přípravy na E3 jsou v plném proudu. Rok 2020 považuje za milník a můžeme očekávat opravdu pořádné představení Xboxu Series X se vším všudy, snad i konečnou cenou. To samé musí udělat i Sony, ale v tuto chvíli nevíme, jakou událost si pro něco tak důležitého vybere. Jisté je jen to, že to nebude E3.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020