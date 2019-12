Nejčtenější články týdne: PlayStation 5, DayZ a Quake III

- Téma autor: Redakce Games.cz

PlayStation 5. Oficiálně o něm víme už nějakou dobu, ovšem zatím jsme ho neviděli ani neoficiálně. Fotky vývojářských verzí konzole sice kolují internetem už měsíce, nicméně je potřeba zdůraznit, že málokdy vypadala finální verze konzole určené pro zákazníky stejně jako její vývojářská verze. Nad podivným „véčkem“ se tak na internetech zbytečně vzrušuje řada lidí. A i kdyby to nakonec vypadalo nějak takhle? Drtivá většina lidí by si konzoli stejně strčila někam pod televizi a bylo by jim to fuk.