NeoRetro – hrajeme STALKER: Shadow of Chernobyl

Vybrat z těch několika tisíc každoročně vydaných her ty nejlepší kousky, je vážně obtížné – zvlášť, když se na tom máte shodnout v rámci kolektivu více lidí s odlišnými preferencemi. Zcela upřímně je ale výběr nejlepší modifikace ještě těžší – abyste mohli zodpovědně na pět z nich ukázat, říct že jsou nejlepší, a nakonec z nich ještě vybrat tu jednu jedinou, potřebujete znát původní hry. Často hodně staré hry. Nehledě na to, že modifikací vychází každoročně snad ještě více než her. Volba pěti nejlepších fanouškovských modifikací tak byla i letos hodně dlouhá, nesmírně těžká, ale také zábavná – někdy jen kroutíme v němém úžasu hlavu nad tím, co jsou fanoušci schopni s původními tituly udělat. Tady je naše volba. celý článek