Americký kongresman zpronevěřil 3,5 milionu korun, část šla na hry na Steamu

- Téma autor: Patrik Hajda

Duncan D. Hunter není jméno drsného barbara z nějaké fantasy hry, ale slizkého člověka z americké politiky. Tento kongresman vědomě používal finance ze své volební kampaně pro udržení luxusního životního stylu sebe a své rodiny. Procházelo mu to téměř jednu dekádu, ale nakonec podlehl tlaku vyšetřování a svou nezákonnou činnost přiznal.

Duncan D. Hunter mezi roky 2010 a 2016 vedl volební kampaně, které mu měly pomoct s opětovným zvolením do amerického Kongresu. Pomohlo to, stal se kongresmanem, ale postupně začalo vycházet najevo, že nemalá část peněz, které mu do kampaně věnovali podporovatelé z řad občanů a mecenášů, nešla na účely schválené zákonem. Hunter je rozhazoval za věci, které si většina lidí pořizuje z vlastní výplaty.

Z kreditní karty, která je určená jen a pouze na volební kampaň, odešlo 30 tisíc korun na hry pořízené na Steamu. Bohužel se asi nikdy nedozvíme, jaký vkus má kongresman na hry. Šlo to všechno na kosmetické předměty v Counter-Striku? Nebo jeho knihovna čítá tisíce her? Není to malá částka, ale v poměru k 3,5 milionu, které za celé období utratil, je to zanedbatelné.

Hunter na utrácení nebyl sám. Vinu přiznala i jeho manželka, která měla přístup ke kreditní kartě a kupovala si z ní, co se jí zalíbilo, ať už jde o drahé večeře, návštěvu Disneylandu, nebo spoustu dovolených po Spojených státech. Tisková zpráva podchycuje v jednom odstavci nejrůznější zbytečnosti, kterými se rodina Hunterových obohacovala i ve chvílích zadlužení. Na jejích vlastních účtech byste prý nenašli kladnou hodnotu.

„Obžaloba podrobně uvádí, že Hunterovi ukradli peníze z kampaně na předměty tak zbytečné, jako je fast food, lístky do kina a tenisky; tak nedůležité jako videohry, sady Lego a modelínu; tak obyčejné jako potraviny, psí žrádlo a služby; a tak prospěchářské jako luxusní hotely, zámořskou dovolenou a letenky pro jejich domácí králíky Eggburta a Cadburyho – to vše v době, kdy byla jejich rodina v hlubokém dluhu,“ uvádí tisková zpráva.

Konečný rozsudek bude vynesen 17. března příštího roku a Hunterovi hrozí maximální trest pěti let odnětí svobody a pokuta v přepočtu 5,75 milionu korun.