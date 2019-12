GamesPlay – hrajeme Football Manager 2020 se zvídavými otázkami od začátečníka

Windows MAC Linux Stadia

- Video autor: Redakce Games.cz

Je čas opět po roce usednout do vařícího křesla fotbalového manažera. Je čas zběsile řvát na své neschopné svěřence, je čas se radovat jako děcko, když vám ti samí nýmandi vystřílí mistrovský titul. Football Manager je celosvětový fenomén a ani letošní ročník neunikne Vaškově zraku – a tentokrát ani zraku absolutního začátečníka.

Jirka Svák se zkrátka rozhodl, že se naučí, o čem to ten fotbal je. Začalo to jeho Okresním přeborem, Football Managerem 2020 to snad ještě nekončí. I pokud nevíte, o co jde, dneska se dívejte – Jirka bude vaším zástupcem ve studiu.

Kvůli přetrvávajícímu banu na YouTube se dnes ve 14:00 opět uvidíme na Mixeru, kde vás milerádi srdečně uvítáme v chatu i mimo něj. Na YouTube následně pochopitelně nahrajeme záznam.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.