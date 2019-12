Návod pro nováčky Football Manageru: Fotbalovým koučem snadno a rychle

Windows MAC Linux Stadia

- Návod autor: Václav Pecháček

Football Manager je fantasticky hluboká a realistická strategická série, která je nesmírně populární všude tam, kde je nesmírně populární fotbal. Pokud máte kopanou (a strategie) rádi, byla by chyba si některý díl aspoň nevyzkoušet, třeba hned ten letošní, který vyšel včera. Ale do Football Manageru je pro nováčka notoricky obtížné proniknout – a proto jsme si pro vás připravili následující návod, který vás podrobně provede prvními kroky v klubu a naučí vás pár užitečných triků.

Úplné začátky

První krok v životě každého trenéra je jasný – začít kariéru. Klikněte na tuto možnost v menu, vyberte si ligu a tým. Každopádně ale před startem kariéry klikněte namísto Quick Startu na Advanced Setup.

Pro vyšší kvalitu obrázky rozklikněte

Tady si nastavíte, které ligy budou simulované ve větším detailu a kde vám případně nabídnou práci. Například pokud chcete hrát v české lize, níže představený výběr je naprosto adekvátní. Samozřejmě záleží na rychlosti vašeho počítače – očekávaný výkon hra znázorňuje hvězdičkami, takže pokud jich bude málo, můžete vpravo nahoře zmenšit hráčskou databázi nebo jednu z lig odebrat.

Dole bych vám ještě doporučil zakliknout „Disable First Window Transfer Activity“. Tahle volba zajistí, že ve vašem úplně prvním přestupním období budou mít všechny týmy přestupový rozpočet nula korun, takže si první půlku sezóny, než se v lednu otevře nové okno, zahrajete se současnými soupiskami a navíc se nebudete muset hned od začátku trápit s přestupovou politikou. Pokud si ale pár transferů chcete zkusit hned na začátku, prosím.

Dále se objevuje obrazovka výběru profilu. Tady si zvolíte podobu svého trenéra, jeho národnost, oblíbený klub atd. Také určíte, v jakých dovednostech je dobrý a v jakých úplně neexceluje. Zatím si zkrátka vyberte některý z presetů – já osobně mám rád „Knowledgeable“, díky němuž dobře odhadnete síly a slabiny jednotlivých hráčů a budete schopní osobně vést taktické tréninky.

První trenérské krůčky

Trvalo to, ale konečně se dostáváme k samotné hře. Po přivítání v klubu (na všechny Arrangements klidně odpovězte „Ano“) se před vámi otevírá ohromná škála možností. Hra naštěstí na nové trenéry myslí, takže vám v každé důležité sekci nabídne tzv. „Induction“ – interaktivní tutoriál, který si určitě vždycky vyzkoušejte. Přesto si to nejdůležitější detailněji probereme.

Inbox je místo, kam vám budou chodit zprávy. Na začátku pouze odsouhlaste vizi klubového vedení a dál se jí nezaobírejte – snad po vás nebudou chtít nic moc šíleného.

Základy taktiky

A teď k tomu nejdůležitějšímu – taktice. V sekci Tactics si napřed vyberete svůj preferovaný herní styl. I tady vám hra trochu pomůže v tom, že zvednutým palečkem naznačí, co by vaši hráči asi tak měli zvládnout. Platí totiž samozřejmě, že každý plejer je vhodný na trochu jinou roli.

Pokud si nejste jistí, co do začátku vybrat, řiďte se se jednoduchým pravidlem: Pokud hrajete za relativně slabší tým a očekáváte, že budete ve většině zápasů za outsidera, zvolte jednu z variant protiútoků („direct“ nebo „fluid“). Pakliže se naopak považujete za favority, nebojte se zkusit ofenzivní taktiky „tiki-taka“, „gegenpress“ nebo „control posession“.

Hra vám následně nabídne tři varianty rozestavení, které jsou pro vaši vybranou filozofii vhodné. Jednu si vyberte, i pokud se vám žádná nelíbí – všechno lze později změnit, jakmile vám hra trošku rozváže ruce.

To se stane hned s příštím kliknutím. Odteď můžete na obrazovce taktiky tahat hráče sem a tam a vymýšlet rozestavení, jaké se vám zrovna zamlouvá. Prozatím zkuste zůstat u toho, jaké jste si vybrali na předchozí obrazovce, a pojďte se seznámit se svými hráči.

Hráči na sto způsobů

To uděláte nejlépe tak, že je zkrátka nastrkáte do základní sestavy. Vpravo se podívejte, jakou daný hráč preferuje pozici (buď pomocí zkratky ve formátu „M (C)“, neboli „central midfielder“, anebo rozklikněte jeho jméno), a přetáhněte ho na kýžené místo na herním plánu. Hra vám u něj zobrazí počet „hvězdiček“, což je ne vždy spolehlivý odhad trenérského sboru, jak je daný hráč v dané roli dobrý. Zatím to ovšem jako základní nápověda postačí, než svoje svěřence poznáte do větší hloubky.

Výsledná sestava i s hvězdičkovou nápovědou o její kvalitě může vypadat třeba takhle:

To ale není celý trik. Každá pozice má totiž několik možných rolí – na pravé obraně může hrát přeučený stoper, jehož úlohou je zakopávání míčů na tribunu, nebo bývalý křídelník, šikovný štírek, který ze všeho nejvíc podporuje útok a v podstatě ani nebrání.

Tohle chování určíte tak, že kliknete na dres na herním plánu a vpravo nahoře pak na zvolenou roli, kupříkladu Box To Box Midfielder nebo Wing Back.

Následně se před vámi otevře nabídka s výběrem rolí – a co je užitečné, u každé z nich je barevně naznačeno, jak moc se na ni daný hráč hodí, spolu s krátkým popisem, co ona role vlastně znamená. Pokud máte čas a náladu, klidně si jednotlivé varianty středního záložníka pročtěte. Jestli se vám nechce, vyberte nejzelenější, nejplnější kolečko daného hráče.

Výsledek může vypadat následovně (všimněte si, že se změnou role se mění i počet hvězdiček):

Nehledejte za každou cenu vždy plné, světle zelené kolečko. Není v žádném případě nutné, aby vaši hráči byli pro danou roli stoprocentně vhodní – pokud se někdo cítí komfortněji jako Advanced Playmaker, ale váš herní plán spoléhá na centry do vápna na vysokého útočníka, jen ho klidně nechte hrát Wingera, který má právě časté centrování v popisu práce. Dávejte si pozor až tehdy, jakmile se octnete někde ve žluté barvě. Červená je samozřejmě hodně špatná a znamená, že hráč zkrátka nemá ty správné atributy, aby plnil dané taktické pokyny.

Mimochodem, možná jste si všimli, že někteří vaši hráči mají jména vyvedená jinou barvou než bílou. Ti světle modří jsou u vás na hostování z jiného klubu a po sezóně (někdy i dřív) odejdou, takže s nimi dlouhodobě radši moc nepočítejte. A ti fialoví pro změnu hostují v jiném týmu z toho vašeho. Aby se vám v týmu nepletli, doporučuju na jejich jméno kliknout pravým tlačítkem myši (což bude váš nejlepší přítel pro všechny podobné interakce) a následujícím způsobem je všechny poslat do B-týmu:

Ostatní zaměstnanci

Na vedení klubu pochopitelně nejste sami. O spoustu běžných činností se starají ostatní zaměstnanci – máte doktory, fyzioterapeuty, skauty, kteří za vás hledají nové hráče. A taky trenéry. Ti jsou poměrně důležití.

Hned první den v práci by vám měl přijít e-mail jménem „Training Introduction“. V jeho dolní sekci uvidíte volbu „Responsibilities“ – a je klíčové, abyste všude, kde to jde, zaškrtli „Backroom Staff“ namísto „Manager“. Proč? Protože v začátcích se vážně nechcete zaobírat neohrabaným tréninkovým systémem. Jen nechte na zaměstnancích, ať režim vymyslí a nastaví. Vy pak případně můžete řešit jen konkrétní stížnosti individuálních hráčů.

Občas vám od zaměstnanců budou chodit nejrůznější rady. Nabídni smlouvu tomuhle, nastav taktiku takhle. NEPOSLOUCHEJTE JE. Nebo lépe řečeno, poslouchejte je jen tehdy, pokud s jejich názorem sami souhlasíte. Zaměstnanci klubu jsou taky jenom lidé se svými vlastními statistikami a je dost možné, ba co víc, pravděpodobné, že vám právě vykládají absolutní nesmysly, zvlášť pokud trénujete provinční klub, který si nemůže v kancelářích dovolit elitní profesionály.

Je pravda, že zrovna chybějící zaměstnance na zákulisní doporučení najmout můžete

Co se týče skautingu (rovněž vám přijde e-mail), nechte rozdělování skautů na svých zaměstnancích a sami se akorát věnujte „scouting meetingům“, kde vám vaši pozorovatelé budou prezentovat svá zjištění o cizích hráčích.

Před zápasem

Pojďme si konečně říct něco k onomu vrcholu každého týdne – k samotnému zápasu. Všechno samozřejmě začíná tím, že ještě před ním zvolíte základní sestavu a taktiku. S hráčským obsazením si klidně šmrdlejte, jak ráčíte, ale doporučoval bych vám příliš netočit taktikou. Maximálně upravte jednu pozici, třeba posuňte středního záložníka na ofenzivního. Ale vyvarujte se zásadních změn.

Proč? Protože vaši svěřenci se taktiku nejdřív musí naučit. Teprve až bude ukazatel „Familiarity“ úplně plný, bude efektivita vašeho fotbalu nejvyšší. Sice můžete nastavit až tři taktiky, které váš tým bude trénovat, abyste je mohli rychle přehazovat, ale na začátku to NEDĚLEJTE – připravte si alternativní taktiku až tehdy, kdy si váš tým naprosto rozumí s tou původní.

Klidně ovšem upravte mentalitu – jde o jedno z nejdůležitějších nastavení, které ve hře vůbec existuje. Pozitivní, balancovaná, opatrná, velmi útočná – to určí styl, jakým vaši hráči nastoupí k zápasu. Jste outsideři? Buďte opatrní. Jste favoriti? Nebojte se do toho šlápnout a zvolit útočnou mentalitu.

Pokud fotbalu rozumíte, vůbec se nebojte používat selský rozum. Pakliže má soupeř rychlého útočníka s rolí Advanced Forward či Poacher, navíc ještě s vysokým atributem Off the Ball, který ovlivňuje kvalitu jeho náběhů, bude asi lepší hrát nižší obrannou linii – jinak vám za ni ten rychlonohý zajíc bude zabíhat do moře volného prostoru. Naopak, pokud proti vám na hrotu stojí pomalý obr kollerovského typu, klidně linii vytáhněte až k půlící čáře. I kdyby za ni ten balón dostal, vaši stopeři ho snad stačí dohnat.

Mimochodem, jste zmatení ze dvou různých procentuálních ukazatelů u jmen hráčů, „overall condition“ a „match sharpness“? Jednoduché vysvětlení: to první je ukazatel hráčovy současné energie, tedy toho, jestli je unavený, nebo ne. To druhé je ukazatel jeho fyzické kondice, která se zlepšuje tréninky a především hraním zápasů. Čím nižší kondice, tím rychleji se během zápasu vyčerpává energie a tím víc se zvyšuje riziko zranění.

Zkuste tedy v předsezónních přátelácích dát prostor všem možným hráčům, aby celý kádr do nové sezóny nastupoval v top kondici. Anebo, pokud není dost času a místa, je na chvíli pošlete do B-týmu či juniorky, ať se tam rozehrají. Stačí dát pravé tlačítko na jméno hráče, zvolit „Squad“, „Available for B Squad Until Match Fit“, „90 minutes“. Jasné jak facka.

Instrukce k soupeřům (NEPOVINNÉ)

Pokud je toho na vás už teď trošku moc, tuhle sekci klidně přeskočte. Ale pokud se cítíte silní v kramflecích, poslouchejte, jak se dají soupeři lapit do pasti pomocí „Opposition Instructions“, kam se dostanete v podsekci „Tactics“. Zadávejte je až den před zápasem, například těsně před pravidelnou taktickou poradou, protože tehdy budete mít nejlepší přehled o tom, kdo za soupeře vlastně nastoupí a na koho se musíte připravit.

A teď – co dělat? U každého hráče jsou k dispozici čtyři ukazatele. Můžete svým hráčům přikázat, aby ho bránili těsně nebo volně, aby ho presovali silně nebo slabě, aby zákroky na něj byly tvrdé nebo jemné, aby mu obránci naschvál nabízeli prostor na určitou nohu – uvolněte levákovi prostor pro přihrávku pravou nohou a sledujte, jak míč letí do autu.

Základním pravidlem je, že si napřed všechny hráče soupeře poctivě proklikáte, podíváte se na jejich atributy a následně zadáte bránění a presink „Always“ na ty borce, kteří jsou podle vašeho názoru nejnebezpečnější. Zkrátka je nenechte hrát.

Ale jsou tu výjimky – pozor na presink, pokud hrajete proti dvěma útočníkům, případně útočníkovi a ofenzivnímu záložníkovi, a sami máte jen dva stopery. Jestli přikážete stoperům, aby jednoho z dvou hrotů presovali, otevřou se vám v obraně díry a budou z toho góly. Proto je dobré presovat buď osamoceného útočníka, nebo, v případě, že má parťáka, pouze křídla a střední záložníky.

Stejně tak si dávejte pozor na těsné bránění extrémně rychlých hráčů s vysokým atributem „Off the Ball“. Protože když bude váš obránce stát přímo vedle takového Usaina Bolta a dopředu poletí dlouhý míč, co se stane? Útočník obránce předběhne. Kdyby od něj stoper v tu chvíli stál dál, bude mít dostatečný náskok na to, aby se k míči dostal jako první. A pokud takový útočník nemá ideální techniku, možná vůbec nevadí dovolit soupeři, aby mu přihrál přímo na nohu.

Poslední legrační tip? Vyhlídněte si hráče s nízkou vlastností „Bravery“, tedy odvahy, a přikažte svým borcům, ať do nich zajíždějí co nejtvrdšími zákroky. Takový soupeř se vás pak bude bát a nebude vyhrávat tolik osobních soubojů. A pokud chcete být extra zlí, zadejte tvrdé zákroky i na lehce zraněné hráče. S trochou štěstí budou brzo zranění těžce.

Během zápasu

Ale teď už k zápasu. Váš pobyt na hřišti začíná už v kabině, kde svoje hráče můžete povzbudit předzápasovým proslovem. Nechám na vašem instinktu, co tady budete vybírat, postupně se naučíte rozeznávat vhodné verbální strategie.

No a pak už se hraje. Hra se sama přeruší ve chvílích, kdy se na hřišti děje něco zajímavého. Mezitím sledujte, jaké známky si odnášejí jednotliví hráči – pokud se bude někdo nebezpečně blížit šestce, nebo dokonce pětce, připravte se ho vystřídat, asi to nebude jeho mač.

Pakliže vás zajímá podrobnější dění, klikněte na záložku „Analysis“. Tady uvidíte průměrné postavení hráčů obou týmů, rady asistenta a další střípky informací. O asistentových radách rovněž platí, že je velmi často vhodné je neposlouchat. Ale vždycky mu vyhovte, když navrhuje, abyste hráči se žlutou kartou přikázali „Ease Off Tackles“. Tím snížíte šanci, že obdrží druhou žlutou a následně červenou kartu.

Takhle se postupně dokodrcáte až do poločasové přestávky, a tedy k dalšímu rozhovoru s hráči. Tady pro vás mám tři tipy. Pokud výrazně vyhráváte, o tři góly a víc, nebojte se hráče pořádně pochválit. Pakliže vedete pouze o gól či dva, zvlášť proti slabšímu soupeři, varujte svoje svěřence, aby nepolevili ve svém úsilí. No a jestli prohráváte, především pokud u toho vaši svěřenci hrají absolutní tužku, pořádně od plic je seřvěte. Pomůže to.

Když se vám nedaří, zkuste během zápasu pozměnit mentalitu. Jste favorit a nedaří se vám určovat tempo zápasu, zatlačit soupeře na jeho polovinu? Možná byl přístup „Balanced“ moc opatrný, zkuste „Positive“ nebo „Attacking“. Třeba kápnete na tu správnou alchymistickou kombinaci a vyhrajete. Nebo z protiútoku dostanete gól a bude z toho ostuda. Ale takový je zkrátka fotbal.

Mimochodem, kdyby vám nestačily proslovy před zápasem, během poločasu a po zápase, je tu ještě možnost řvát na svoje svěřence od postranní čáry. Můžete je tím dost vyvést z míry, takže bych doporučoval to nepřehánět, ale pokud hrají špatně, vůbec neškodí na ně občas křiknout „Demand More“. „More“ se častokrát skutečně dostaví.

A ten zbytek

A na ten zbytek si, vážení budoucí světově proslulí trenéři, už musíte přijít sami. Existuje spousta dalších tipů, které bych vám mohl podstrčit, třeba nějaké, co se týkají přestupů či podrobnějších taktických postupů, ale tenhle návod je už tak dost dlouhý a myslím, že pro první opatrná tempa postačí. Přeju vám, ať vás během prvního angažmá nepotká příliš mnoho bouří… a ať se potopíte ke dnu co nejpozději, neboť potopit se musíte. Takový už je manažerský úděl.