Nejčtenější články týdne – od nedohrávání her až po smrt

28. 6. 2020 15:23 | autor: Redakce Games.cz

Aktuální sestava nejčtenějších článků za poslední týden se nese skoro stoprocentně v negativním duchu. Od smrti Iana Holma, přes Vaškovo odmítání The Last of Us: Part II, až po naše společné důvody pro nedohrávání her. Korunu tomu pak nasazuje článek o tom, jak neudržitelný je model AAA her. Tedy těch největších, nejdražších a nejvíc vymakaných titulů. Jejich výrobní náklady jdou rok od roku strmě nahoru, zatímco cena her je v obchodech pořád stejná. A bude nesmírně zajímavé sledovat, o kolik méně AAA her v příští generaci konzolí dostaneme.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa