Hráči The Lord of the Rings Online uctili památku Iana Holma

22. 6. 2020 15:40 | autor: Václav Pecháček

Sir Ian Holm, herec, jehož kariéra je navždy spojena s univerzem Pána prstenů, před několika dny prohrál svůj boj s Parkinsonovou nemocí. Jeho smrt ve věku 88 let zasáhla všechny fanoušky Středozemě: ty, kteří jej znají jako Bilba Pytlíka ve filmové trilogii Petera Jacksona, i starší ročníky, které si Holma oblíbily coby Froda Pytlíka v rozhlasové dramatizaci BBC z roku 1981.

A zasáhla i hráče počítačových her. V MMORPG The Lord of the Rings Online se jich sešly stovky, aby uctily Holmovu památku nejpřípadnějším možným způsobem: tím, že stráví čas s virtuálním Bilbem.

Hráči na některých serverech tak zamířili do Roklinky, do Posledního domáckého domu východně od moře, kde si v pohostinství Pána Elronda, s chlupatými chodidly nastavenými hřejivému krbu, hoví jeden starý hobit a přemýšlí o poezii.

Jiní se zase vydali do Dna pytle a odpálili rachejtle, až se z toho staré Lobélii Pytlíkové ze Sáčkova protočily panenky. Což je asi jediná věc, která by Bilba potěšila ještě víc než dav uctivých posluchačů připravených zhltnout jeho nejnovější překlady ze sindarštiny.



Sestřih vzpomínkové akce na serveru Laurelin

Spontánních akcí hráčské komunity si všimli i vývojáři. Až do zítřka je možné hrát quest vyprávějící o narozeninách obou vážených pánů Pytlíků.

We have enabled Baggins' Birthday through June 23rd! In addition, we are extending the Spring Festival through June 29th. #LOTRO — LOTRO (@lotro) June 19, 2020

Šedé lodě z Šedých přístavů na šedém moři, které proplují záclonou deště a jednoho rána uslyší zpěv tam, kde se neumírá... Kdyby to všechno byla pravda, kdyby si to celé nevymyslel jeden moc chytrý profesor anglosaštiny, Ian Holm by si místo na palubě zasloužil.