Filmový Warcraft měl být trilogií se závěrem v Orgrimmaru

Jak by vypadal další filmový Warcraft, kdyby jednička utržila v zámoří násobně víc dolarů? Inu, vlastně nepřekvapivě. Zatímco v Americe šel Warcraft do kin pouze jako Warcraft, na některé jiné trhy vstoupil s všeříkajícím názvem Warcraft: The Beginning. U nás jako Warcraft: První střet. Takže ano, to, co jsme mohli v kinech vidět před čtyřmi lety, měl být jenom začátek. Bohužel je to ale zároveň nejspíš i konec.

Tvůrci v čele s režisérem Duncanem Jonesem totiž plánovali filmový Warcraft jako celou trilogii, která by navíc sloužila jako základ pro další rozšiřování filmového, potažmo seriálového univerza. A byl to právě Jones, který na Twitteru prozradil, jak měla ona úvodní trilogie vypadat.

A fair question and a brief answer.

Yes. I had three films I would have loved to make for the first “story” before handing the reins to someone else for the better known Warcraft lore.

This is a VERY brief summary of what films 2 & 3 would have been built around. https://t.co/MctrxIKinh — Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 21, 2020

Středobodem druhého a třetího dílu měl být nepřekvapivě Go’el. Kdo že to? Pokud nejste v příběhovém pozadí Warcraftu kovaní, nemusíte googlit. Go’el = Thrall. Ten se objevil už na konci prvního dílu a jeho přítomnost tak jasně naznačovala, co se bude dít v případném druhém díle.

Ve filmu Warcraft 2 měl být mladý Thrall otrokem v gladiátorském kempu v Blackmoore. Tam by se spřátelil s Taurenem, od nějž by se dozvěděl o tajemné krajině na západě. Krajině, odkud jsou prý jeho lidé a kde by mohl možná najít i nový domov. Řeč je samozřejmě o Kalimdoru, což se ostatně děje na začátku herního Warcraft III: Reign of Chaos. Základní premisa tak vychází z původního příběhu od Blizzardu, jen s tím rozdílem, že Medivha tu nahradil nejmenovaný Tauren.

Thrall by se tak vymanil z otroctví, a nakonec by osvobodil své "lidi". Od toho by tu byl filmový Warcraft 3, kde by se dávala dohromady obrovská armáda orků, byli bysme svědky osvobození orků z Eastern Kingdom, nebezpečné cesty přes moře do Kalimdoru a nakonec i založení Orgrimmaru.

three, the gathering horde army and freeing of orcs around the Eastern kingdom before a dangerous trip across the sea to Kalimdor, & the founding of the 1st Azerothian city of Orgrimmar.



Basically the trilogy was the fulfilling of Durotan’s promise to give his people a new home. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 21, 2020

„Celá trilogie by v podstatě naplnila Durotanův slib, že svým lidem zajistí nový domov,“ napsal Jones na Twitteru.

Tím by se Jonesova trilogie uzavřela a filmový Warcraft by pod vedením někoho jiného pokračoval dál. Jestli by pak došlo na Burning Legion, Arthase, nebo některý z desítek jiných příběhů v tuto chvíli nevíme a asi se to jen tak nedozvíme.

Jestliže vás Jonesův nástřel příběhu zaujal a nechtějí se vám hrát všechny hry, můžete si přečíst oficiální knihy. Pro příběh filmů jsou ty nejzásadnější Zrod Hordy a Vládce klanů, ale když už budete v tom, tak vám neuškodí ani Den Draka a Poslední strážce. Nebo můžete sáhnout po novějších „filmových“ knihách, a to sice Warcraft: Durotan a Warcraft: První střet.

(Ne)úspěch?

Osobně bych ještě neházel flintu do žita, byť je samozřejmě očividné, že jakékoliv šance na pokračování filmového Warcraftu jsou v současné chvíli mizivé. Warcraft se sice všude pořád prezentuje jako naprostý finanční propadák, ale vtip je v tom, že on to zase takový průšvih nebyl.

Warcraft má nejvyšší tržby ze všech filmů podle her, což uznávám že není kdovíjak vysoká laťka. V kinech se mu na některých trzích dařilo velice slušně, i když bohužel v klíčové Americe film naprosto propadl. Utržil tam pouze směšných 47 milionů dolarů. Jenže na ostatních trzích dal dohromady 391 milionů dolarů, a tak má na kontě celkem 439 milionů dolarů. A to jsou navíc jen tržby z kin. Teď se Warcraft prodává, půjčuje a streamuje na nosičích a na internetech a generuje tak další peníze. Možné ne nijak závratné, ale pořád to jsou peníze.

Jedním z problémů filmu mohla být i specifická marketingová kampaň. Například tento uniklý teaser, oficiálně nikdy nezveřejněný, má dle mého mnohem lepší hudbu i střih, než oficiální trailer (viz výše). Pořád ale chybí epická hudba známá z herní série.

Hlavním problémem je tak poněkud vysoký rozpočet, který se pohybuje někde kolem 160 milionů dolarů, což je jednoduše příliš – obzvláště v kontextu mizerných amerických tržeb z kin.

Na druhou stranu, jakkoliv Warcraft v (některých) kinech moc nezaválel a kritici na něm nenechali nit suchou, u diváků vlastně docela zabodoval. Uživatelské hodnocení na Metacritic hlásí 8,2 z 10, na IMDB je to 6,8 z 10 a na CSFD má film slušných 73 procent. To sice není vůbec špatné, ale sebelepší reakce diváků nejsou ve výsledku důvodem, proč by mělo studio nacpat dalších skoro 200 milionů dolarů (nezapomínejme na marketingové náklady...) do nejistého pokračování.

Šance na dvojku, nebo v podstatě jakýkoliv velkofilmový hraný Warcraft tak sice možná existuje, ale těžko si představit, že by to bylo s Jonesem u kormidla, za podobné peníze a s podobnými ambicemi. To už je spíš pravděpodobnější nízkorozpočtový seriál.