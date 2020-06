Microsoft ruší streamovací službu Mixer

23. 6. 2020 11:21 | autor: Šárka Tmějová

Nejen herním livestreamům už léta dominuje Amazonem vlastněný Twitch. V roce 2017 se o sesazení krále začal pokoušet Microsoft a založil konkurenční službu Mixer, kam loni přetáhl několik největších tehdejších twitcherů. Jmenovitě Tylera „Ninju“ Blevinse, Coryho „King Gothaliona“ Michaela nebo Michaela „Shrouda“ Grzesieka. Každému z nich zaplatil dle odhadů několik milionů dolarů, aby streamovali jen a pouze na Mixeru, ale ani tahle velká jména nestačila k tomu, aby streamovací služba přitáhla dostatečné množství diváků.

Než aby Microsoft přiléval peníze do něčeho, co by patrně ještě dlouho nebylo výdělečné, provoz Mixeru ukončil a místo toho uzavírá spolupráci s Facebookem. „Abychom lépe uspokojili potřeby naší komunity, spolupracujeme s Facebookem a zajistíme komunitě z Mixeru klidný přechod na Facebook Gaming. Je to klíčová součást širší spolupráce mezi Xboxem a Facebook Gaming,“ píše se na oficiálním blogu Mixeru.

Toto propojení dává smysl. Na Facebooku si podle dat každý měsíc 700 milionů lidí zahraje nějakou hru, podívá se na video s herní tematikou nebo nějak interaguje s herními skupinami. Pro tvůrce obsahu tato spolupráce znamená lepší propojení s ekosystémem Xboxu včetně budoucích výhod pro předplatitele Game Passu, Projectu xCloud a podobně.

A co to znamená pro streamery, kteří s Microsoftem uzavřeli dohodu o exkluzivních streamech pouze pro Mixer? Třeba Ninja se podle svého tweetu musí teprve rozhodnout. S 2,3 miliony odběratelů byl na platformě na hony tím nejúspěšnějším, spíš než diváky na ni ale přitahoval další streamery, kteří pak byli zklamaní mizernou sledovaností.

Facebook naproti tomu pro většinu streamerů nabízí uvolněnější pravidla, protože některé z jeho hlavních tváří smí streamovat zároveň i na Twitchi a na jejich exkluzivitu není kladen takový důraz.

Streamovací platforma Mixer tak dneškem začíná poslední měsíc své existence. Facebook Gaming nad ní převezme plnou nadvládu 22. července. Jestli začneme na Facebooku streamovat i my, to se teprve uvidí, v mezičase nás ale můžete sledovat na našem YouTube a na Twitchi.