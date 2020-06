5 (zdánlivě) dětských her s tématem Cthulhu

27. 6. 2020 13:05 | autor: Alžběta Trojanová

Tentokrát jsme si pro vás připravili výběr her, které v sobě mají klasické znaky mýtu Cthulhu a jsou pro děti. Cože? Lovecraftovský svět a dětské hry? Překvapivě je to spojení, které není úplně neobvyklé.

Mimochodem na pátém místě máme hru Eversion, která má přímo varování, že není určená pro mladé hráče. Na druhou stranu, když se na to podíváte, dokážete si snadno představit, že se nějaký chudák napálí a svým dětem to pustí.

Mezi další případné možnosti spadal ještě Ganon Calamity z poslední Zeldy (byť tam už to trochu hraničí) a pár dalších nepřátel především z japonských her. Zajímavé, jak právě Japonsko miluje dávat do nevinných her nějaké ty temné prvky!

Pokud vás pak zajímají odkazy ohledně Kirbyho, o kterém byla řeč, tak mrkněte na vysvětlený lore zde. A na spojení s mýtem Cthulhu zase zde.