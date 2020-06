„Model AAA her není udržitelný,“ tvrdí exšéf PlayStationu

24. 6. 2020 12:39 | autor: Šárka Tmějová

Shawn Layden, bývalý šéf divize PlayStation v Sony, se na digitální konferenci Gamelab Live podělil o svůj názor na vývoj velkých AAA her. Podle něj jsou tyto hry pro vydavatele z dlouhodobého hlediska nevýhodné, protože zatímco náklady na vývoj rostou, cena nových titulů pro koncového zákazníka se během posledních 25 let prakticky nezměnila.

„Zatímco dříve představovaly náklady na vývoj AAA titulu zhruba 1 milion dolarů (23 milionů korun), dnes se pohybují většinou mezi 80-150 miliony dolarů (kolem dvou až čtyř miliard korun), a to ještě bez nákladů na marketing,“ vysvětluje Layden. „Nové hry pořád stojí 59,99 dolarů už od doby, co jsem v herním byznysu, čili nějakých 25 let, náklady se ale více než zdesetinásobily.“

Podle Laydena za to může třeba fakt, že jsou dnešní hry mnohem větší a delší, než bývaly. Vývoj 30hodinového titulu stojí takřka dvojnásobek toho 15hodinového, a to jen z hlediska lidských zdrojů.

Layden jmenoval několik příkladů z poslední doby, Red Dead Redemption 2, God of War, The Last of Us: Part 2, všechny o poznání nafouklejší, než byly předchozí díly série. Jejich vývoj tak trval logicky déle, stejně jako studio muselo déle vyplácet mzdy vývojářům.

Pokud k tomu přičtete náklady na nejnovější technologie, utracené peníze raketově stoupají. 4K, HDR ani tvorba fantastických detailních světů nejsou zadarmo.

Otázkou samozřejmě zůstává: Co tedy s tím? Studia vyvíjející multiplayerové tituly stále častěji sahají po modelech free-to-play financovaných mikrotransakcemi, případně po hrách coby službách s dokupováním různých rozšíření a battle passů.

Jak tedy mohou přežít klasické singleplayerové hry bez toho, abyste za ně museli zaplatit několik tisíc korun? Podle Laydena se nabízí varianta, že se začne upouštět od obřích otevřených světů a AAA hry budou opět kratší, jako tomu bylo dříve.

„Coby starší hráč bych uvítal návrat k 12–15hodinovým hrám. Zaprvé bych měl čas je dohrávat a stejně jako v případě knihy nebo filmu by mi nabídly ucelenější zážitek,“ vysvětluje svůj postoj.

Dle Laydenových odhadů se dopadů zdražování vývoje bez možnosti zvýšit prodejní cenu pravděpodobně dočkáme během nadcházející konzolové generace, takže uvidíme, jak se s nimi vývojáři a vydavatelé popasují a jestli nás čeká skokové zdražení nových singleplayerovek, nebo spíše příklon ke kompaktnějším, kratším jednohubkám.