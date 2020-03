Nejčtenější články týdne: Další pokus o sesazení Diabla z trůnu nevyšel

Studio Passtech Games možná neznáte, ale třeba jste se setkali s jeho zajímavou akční adventurou Masters of Anima, ve které jste měli pod palcem stovku služebníků bojujících a řešících puzzly za vás. V nadcházející roguelite diablovce Curse of the Dead Gods takový luxus nemáte. Do temných kobek se vydáte sami, a ještě s prokletím na krku. A v pohybu to vypadá vážně dobře. celý článek