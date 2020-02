Reboot kultovního Descentu má potíže, vývojáři na něm už nepracují a žaluje je vlastní vydavatel

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux PS4 Pro Xbox One X

- Byznys autor: Patrik Hajda

K nadějnému znovuzrození značky pocházející z devadesátých let nakonec možná vůbec nedojde. Projekt Descent: Undreground, později přejmenovaný prostě na Descent, měl vycházet ze stejnojmenné série, které po příběhové stránce předchází. Věci se navenek daly pořádně do pohybu po úspěšném Kickstarteru, ale uvnitř studia bujelo cosi shnilého, kvůli čemuž dnes na hře nikdo nepracuje a nad původními vývojáři visí žaloba.

Studio Descendent Games založené několika bývalými tvůrci Star Citizenu začalo na hře pracovat už v roce 2014. O rok později se mu podařilo ukořistit pro svůj projekt licenci Descent od vydavatelství Interplay a vývoj hry zafinancovali fanoušci na Kickstarteru 14 miliony korun.

Téhož roku se hra (tehdy ještě jako Descent: Underground) ocitla na Steamu a GOGu v předběžném přístupu, ale o dva roky později byla z prodeje stažena, aby se tvůrci mohli plně soustředit na její vývoj. Datum vydání bylo plánované na rok 2019, a to i na PlayStationu 4 a Xboxu One, přičemž studiu finančně vypomáhal smluvený vydavatel Little Orbit.

A ten minulý měsíc podal na Descendent Games žalobu, která studio obviňuje z podvodu, porušení smlouvy a nedbalosti, mimo jiné. Podle žalobce obžalovaný nestihl několik domluvených termínů a nedosáhl kvality stanovené v dohodě, za což prý může odchod klíčové osoby, kterou nenahradil nikdo adekvátně způsobilý.

Smluvené datum dodání plné hry bylo 25. ledna 2019 s plánovaným vydáním o měsíc později, přičemž do té doby vydavatel Little Orbit měsíčně vyplácel studiu 1,4 milionu korun na jeho provoz. Studio Descendent Games sice včas dodalo produkt, ale ten prý neodpovídal popisu „finální verze“ stanovené původní smlouvou. Little Orbit dále věří, že Interplay zrušilo licencování značky Descent, ale zjevně si tuto skutečnost musí ještě ověřit.

V žalobě zároveň stojí, že šéf studia Descendent Games Eric Peterson dříve učinil několik nepravdivých prohlášení o tom, že je Little Orbit drží jako rukojmí ve snaze získat práva na hru, že vydavatel nemá peníze na reklamu a vývoj konzolových verzí a že se nechová hezky k vývojářům, jejichž projekt narazí na problémy.

Studio Descendent Games se naposledy k vývoji hry vyjádřilo na svém Twitteru 5. července s tím, že PC verze je téměř hotová, potřebuje 2–4 týdny ladění a 4 týdny v betě. Příspěvek ale dodává, že takový stav platí už od února loňského roku a bude ji muset dokončit někdo jiný.

Studio totiž už na hře oficiálně nepracuje, dokonce ukončilo provoz fór i vlastních stránek. Little Orbit se s Descendent Games snažilo domluvit mimosoudně, ale protože se nedospělo k uspokojivému výsledku, došlo na žalobu.

S tím se začaly vynořovat otázky ohledně budoucnosti hry, a to nejen ohledně data vydání, ale i případného vrácení peněz z Kickstarteru. Little Orbit reaguje na obojí. Předně je stále v plánu hru vydat v co nejbližší době. Na druhou stranu se vydavatel distancuje od možnosti vrátit backerům peníze, jelikož z Kickstarteru k němu žádné peníze neputovaly (vše šlo studiu, které tehdy ještě nemělo vydavatele). Co je ale v jeho moci, je vrácení peněz z předobjednávek.

Budoucnost hry je tedy nejistá, i když za ni Little Orbit bojuje. Ve vzduchu visí otázka licence, zároveň se musí najít nové studio, které hru dotáhne do stavu oné „finální verze“. Do té doby si ve stejném žánru můžete zahrát třeba Overload.