Ne, japonský parlament nechce zakázat Assassin’s Creed Shadows

12. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Aleš Smutný

Jako blesk prolétla, prozatím spíše zapadlými, kouty internetu zpráva, že Ubisoft a jeho připravovaný titul Assassin’s Creed Shadows, který se odehrává v Japonsku během období válčících států, bude prošetřován japonským parlamentem kvůli kulturní apropriaci. Rovnou vám můžeme říct, že nebude, a rád vám i vysvětlím proč.

Zdrojem těchto zpráv je Twitter/X jednoho z japonských poslanců Satošiho Hamady. Ten v rámci tří příspěvků požádal „veřejnost o názor na to, že se francouzská firma ve své hře dopouští kulturní apropriace“ a také se zeptal, zda se s tímto faktem má něco dělat. Několik webů se Hamadových tweetů okamžitě chytilo jako důkazu, že je Ubisoft opět v problémech, způsobuje mezinárodní konflikt, Diet, tedy japonský parlament, to bude řešit, a rozhodně nejde o hysterii kolem barvy kůže jednoho z dvojice protagonistů.

Když pomineme, že Hamada ve skutečnosti nedal k žádnému prošetřování ani formální impulz, bude lepší si přiblížit, kdo vlastně Satoši Hamada je. Jde o jednoho z 248 členů horní komory japonského parlamentu (dolní jich má 465, pro kontext toho, jakou sílu hlas jednoho poslance má). Do parlamentu se dostal na pátý pokus, přičemž i ten vyšel proto, že byl v komunálních volbách druhý a vítěz musel kvůli legislativě místo uvolnit.

zdroj: Ubisoft

Co je to za stranu?

Důvod Hamadových opakovaných neúspěchů je mimo jiné fakt, že kandiduje za Stranu pro všechny. Což je už jedenáctý název strany. Ten první totiž zněl Strana za neplacení poplatků NHK (což je japonská státní televize), následně nesl název Strana chránící lid před NHK, poté došlo ke změně na Strana chránící náš lid před NHK, potom Strana, která vás naučí, jak neplatit poplatky NHK, Strana chránící lid před starými politickými stranami, Strana bouře, Strana, která se aktuálně soudí podle paragrafu 72 trestního zákoníku s NHK, Strana chránící občany, kteří neplatí NHK televizní poplatky a následně Strana NHK. Mohla se jmenovat i Strana 48 žen, kdyby autor tohoto nápadu a tehdejší předseda nemusel kvůli zoufalému zadlužení strany odstoupit a jeho nástupce nezvolil všeobjímající název Strana pro všechny. To vše během 11 let.

Strana pro všechny má pořád jako jeden z hlavních bodů programu brojit proti NHK, protože jsou podle jejích členů koncesionářské poplatky televizi nelegální. Kromě toho, že jde o zajímavý vhled do okrajové japonské politické scény, pointou je především fakt, že Hamada nemá prakticky žádný politický vliv.

V parlamentu sedí jako člen obskurní, podivné strany, která má vždy jednoho až dva členy v horní komoře a zbytek reprezentace spíše irituje pravidelnými, bizarními výstřelky, které už se hodí na web jiného typu. Jinak jde, nepřekvapivě, o ryze populistickou stranu, která má spíše pravicové zaměření, nicméně vše jde stranou v její svaté válce proti NHK.

zdroj: Ubisoft

Internetový rýpal

Sám Hamada sbírá politické body na sociálních sítích a YouTube tím, že poukazuje na to, kde by mohl někdo poškodit image Japonska, a tedy i jeho lidu (ideálně, když je to zrovna NHK). Včera napsal tweet v kontextu Assassin’s Creed Shadows, pár dní předtím řešil alegorický vůz se samurajskou maskou na karnevalu v Riu a teď pro změnu řeší, že se Palworld příliš podobá Pokémonům, a proto jde o kulturní krádež. A než mu přiznáte alespoň to, že se vyzná v počítačových hrách, vězte, že jde o ukázky, které mu posílají lidé na sociálních sítích.

Co to tedy znamená pro Ubisoft? Absolutně nic. Reálný Hamadův vliv na politické dění je prakticky nulový, protože je spojený se stranou, jež působí jen jako skupina exotických provokatérů, kteří nahrávají kolegy při sledování NHK na tabletu a reálně se s nimi řeší jen zadlužení strany anebo občasná žaloba kvůli docházce do parlamentu. Což ovšem není zrovna Hamadův případ.

A čí je tedy ta vlajka?

Neznamená to ovšem, že Ubisoft nemá kvůli Assassin's Creed Shadows nějaké to máslo na hlavě. Jde sice o malou věc, nicméně faux pas to je. Na několika konceptech ke hře se objevila vlajka, která by logicky měla být dobová, z 16. století.

Jenže ouha, jak velmi rozpačitě na Twitteru/X napsal vedoucí skupiny historického šermu (nebo spíše historické střelby) Sekigahara Teppotai s přezdívkou matchlock_kage, je to vlajka jejich skupiny, a ne nějaká dobová. Slušně napsal, že vlastně neví, jak tohle řešit, ale jestli chtěl Ubisoft použít jejich vlajku, stačilo se zeptat. Společnost se už stihla omluvit a stáhnout veškerý obrazový materiál se zmíněnou vlajkou, ale nepříjemně to poukazuje na fakt, že ne každý člen týmu byl během rešerše důkladný.

-Assassin's Creed Shadows

-Takes place in 1579.

-Developers copy-paste whatever Japanese things they find.

-The painting in the game is actually from the Edo period, lmao.

Ubislop pic.twitter.com/TbKoHLXdon — LearningTheLaw (@Mangalawyer) July 11, 2024

A podobných chyb si hráči stihli všimnout vícekrát. Kupříkladu v tweetu výše je v domě z roku 1579, kdy se hra odehrává, na zástěně nádherný obraz Čtyři obdivovatelé od Cunenobua Kana. Jde o jedno z mistrovských děl školy Kanó z Eda. Krásný důraz na detail v oblasti tvorby atmosféry ve hře. Má to jen jeden háček. Čtyři obdivovatelé vznikli až koncem 17. století, tedy o sto let později.

Samozřejmě, Assassin’s Creed nebyl nikdy etalonem doslovné, přesné, ve všech ohledech odpovídající historie a toto jsou doslova drobnosti. Na druhou stranu, jsou to drobnosti, kterým se dalo předejít, kdyby použití motivů ve hře předcházela nějaká lepší rešerše.

Assassin’s Creed Shadows vychází 15. listopadu na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S.