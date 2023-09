Modujeme nesmrtelnou klasiku Heroes of Might and Magic III

9. 9. 2023 12:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Heroes of Might and Magic III je nestárnoucí klasika, která se dodnes těší obrovské popularitě. I když po třetím díle vyšly ještě další čtyři hry série, je dodnes právě trojka mnohými považovaná za nepřekonatelnou. Přestože je fantasy tahovka přes dvacet let stará, herní mechanismy a krásná renderovaná grafika skvěle odolávají zubu času a dle mého má i dnes jen velmi málo konkurentů. Minimálně do doby než vyjde její duchovní nástupce, Songs of Conquest.

Jenže pokud se ke hře s železnou pravidelností ty dvě dekády vracíte, můžete mít docela dobře pocit, že vám hra už nemá co nového nabídnout. Taktizovat za ty samé hrady, sbírat ty stejné artefakty a vylepšovat ty samé hrdiny stále dokola se může ohrát i těm největším fandům, i když náhodný generátor map slibuje takřka nekonečnou zábavu.

Od toho tady ale jsou modifikace. A zrovna komunita kolem Heroes III je extrémně plodná a stvořila celou řadu dodatků. Některé hru jen lehce vylepšují, další dodávají nové hrady nebo unikátní jednotky a jiné kultovní strategii mění téměř k nepoznání. My se v následujících řádcích podíváme na ty nejzásadnější z nich. Na úvod je ale nutné poznamenat, že modování se téměř výhradně týká staré dobré edice Heroes of Might and Magic III Complete (k dostání třeba na GOGu, momentálně v 75% slevě), nikoliv odfláknutého HD portu základní hry od Ubisoftu, který se prodává na Steamu.

Málokterý mod dokáže tak věrně a citelně rozšířit původní hru jako Horn of the Abyss, a pokud byste měli vyzkoušet jen jednu modifikaci, měl by to být právě tento datadisk, který je natolik kvalitní, že by svého času mohl klidně vyjít i jako oficiální rozšíření. Kromě toho, že HotA přidává online multiplayer s moderními libůstkami jako lobby a vyhledávání serverů, tak rozšiřuje nabídku hradů o pirátskou Zátoku, kolem které se točí i skvělá příběhová kampaň.

V nabídce hrdinů najdete specialisty s bonusy ke schopnosti navigace i velmi schopné kouzelníky. Hrad místo balisty disponuje extrémně silným kanónem a v nabídce unikátních jednotek se skrývá i taková specialita, která má dokonce k dispozici druhou úroveň vylepšení. Ostatně, když už je řeč o jednotkách, rankům pirátských nájezdníků dominují teleportující se nymfy, námořníci, zničující střelci-korzáři, mořské čarodějnice, šupinatí létavci ayssidé, ještěří válečníci nix a drakům podobní oceánští hadi haspidi.

zdroj: Foto: Vlastní

Nebyl by to správný datadisk, kdyby krom nového hradu a předmětů nepřidával také kvalitativní vylepšení hry samotné. HotA umí generovat gigantické mapy, které několikanásobně přesahují rozlohu úrovní velikosti XL a citelně upravuje vyváženost schopností, takže logistika, nekromancie a diplomacie už nejsou tak brutálně přesílené a odolnost proti kouzlům funguje dočista jinak. V magické gildě za poplatek můžete měnit nabídku kouzel a v neposlední řadě dostává nějaké to kolečko navíc i umělá inteligence, která dokáže chytře přelévat jednotky mezi hrdiny, takže se dočkáte i epických soubojů s tisícovkami jednotek.

Práce na projektu navíc ani zdaleka neskončily. Do modu se chystá například nový, steampunkem inspirovaný hrad Továrna. Bohužel Docent Picolan, hlavní mozek, který je pod Horn of the Abyss podepsaný, před třemi lety tragicky zemřel, takže vývoj citelně zpomalil. S novými prvky a vylepšeními se ale někdy v budoucnu stále počítá.

Pokud vám „jenom“ další datadisk nestačí a chcete zásadnější změny hratelnosti, můžete sáhnout po modu In the Wake of Gods. Ten totiž z Heroesů III dělá takřka plnohodnotné pokračování, kdyby v nějakém paralelním vesmíru nikdy nevyšly Heroes of Might and Magic IV.

Kromě neskutečného množství nových stavení na mapě dobrodružství a nejrůznějších artefaktů se tentokrát sahá i do samotných herních mechanismů. Každý hrdina disponuje jednotkou vojevůdce, která leveluje s ním a postupně se učí i nové schopnosti. Systém hodně připomíná vylepšování gerojů ve výše zmíněných Heroes IV. Z náčelníka si tak můžete vypiplat velmi silného střelce, lítáka, který útočí bez vyvolání protiútoku, nebo třeba schopného kouzelníka. Nemluvě o tom, že na vyšších úrovních si takový generál sám poradí i s menší armádou.

zdroj: Archiv

Do toho zkušenosti získávají i samotné jednotky v armádě, které mají vlastní systém úrovní a také se učí novým fíglům. Stříbrní pegasové se mohou například naučit útočný vzorec jako harpyje: Tedy, po útoku se vrátí na místo, ze kterého vzlétli. Jde o skvělé ozvláštnění, které přidává novou vrstvu strategie a použitelnosti pro okoukané jednotky, byť dramaticky mění obtížnost a vyváženost.

Je totiž velký rozdíl, jestli na mapě dobrodružství narazíte na 20 nevytrénovaných hadích vážek, nebo takových, které jsou na mistrovské úrovni a dokáží zaútočit na všechny protivníky kolem sebe. Nemluvě o tom, že každý level dává příšerám kromě schopností i pasivní bonusy k atributům, čímž je už v základu činí silnějším. A bohužel dopředu nikdy nevíte, s jak silným soupeřem se na hexy rozděleném bojišti utkáte, a proto je třeba s velkou dávkou obezřetnosti raději dvakrát přehodnotit, jaké střety si můžete dovolit.

WoG také mnohem rázněji mění některé skilly, povětšinou k lepšímu. Třeba takové učení dává hrdinovi malou porci zkušeností pasivně každý den, takže se výborně hodí pro sekundární reky, protože s plynutím času významně posilují.

Kromě toho, že si můžete zkusit vylámat zuby na polobožských jednotkách 8. úrovně, přidává WoG do hry novou surovinu – mithril. Ta slouží k interakci s objekty na mapě světa. Dají se jím například zvyšovat produkce dolů, vylepšovat líhně potvor, abyste v nich rovnou rekrutovali vylepšené jednotky a nemuseli s nimi zbytečně trajdat do hradu. A dokonce vám umožní přestavovat celá města na takový typ, jaký vám zrovna vyhovuje.

zdroj: Archiv

In the Wake of Gods je zkrátka nejmasivnější modifikací, která toho umí a nabízí spoustu. Ne nadarmo se jí přezdívá Heroes 3.5. Počítejte ale s tím, že některé prvky nejsou zrovna intuitivní a je třeba trochu toho samovzdělávání na fórech. Odměnou vám za to bude zážitek, který se hraje docela jinak než stařičký originál.

Pokud vám výše zmíněné modifikace přijdou příliš konzervativní a chtěli byste něco trochu divočejšího, je tady pro vás Legacy of the Silence. Přestože si zachovává některé prvky WoG, jakými jsou třeba monstra osmé úrovně a levelování jednotek, je hlavní devízou dodatku rovnou 13 nových měst. Mezi nimi najdete jakoukoliv stylizaci, která vás napadne. Chcete padlé křižáky? Máme. Co takové kyborgy s lasery a raketomety? Jistěže. A byly by tam hrady inspirované staročínskou mytologií? Že váháte.

zdroj: Archiv

Faceliftem prošlo i rozhraní, kompletní plastiku dostaly všechny skilly hrdinů (mimochodem při postupu na novou úroveň volíte ze tří místo tradičních dvou). Samozřejmostí je nášup nových kouzel a desítek artefaktů. Je ale nutné podotknout, že s takovou mírou nových jednotek se úplně nepovedla vyváženost, na kterou dojíždějí převážně hrady z původní hry.

Navíc mod je až dosud v betě, což se projevuje častými pády a chybami v textech. Ani některé nové vlastnosti jednotek nejsou úplně jasně vysvětleny a je potřeba jejich nové zákonitosti objevovat metodou pokus-omyl. Například trpasličí náčelník dokáže útokem vetknout do protivníka runu blesku. Teprve až v praxi zjistíte, že to pro něj vlastně znamená debuff, který na nebožáka s každým dalším fyzickým útokem sešle magický blesk.

Legacy of the Silence je zkrátka pro zkušené harcovníky, kteří rádi experimentují a nevadí jim trocha těch technických nedokonalostí. A taky dokáží přivřít obě oči a uši nad tím, že spolu s novými prvky jde původní stylizace Heroes III tak trochu do kopru.

Chcete si zahrát Heroes II, ale v enginu trojky? I na vás moddeři myslí! The Succession Wars je kouzelný demake, který oživuje druhý díl legendární série a mění renderovanou grafiku za roztomilý pixel art. Najdete tady vše včetně kultovních hradů, jednotek, hudby a klasických map. Až modifikace opustí betu, počítá se i s dvojicí původních kampaní za Rolanda a Archibalda.

zdroj: Archiv

Demake podle mě skvěle funguje právě i díky tomu, že v jeho jádru silně bije srdce právě Heroes III. Poznáte to hlavně na práci s inventářem, vylepšených kouzlech nebo schopnostech, a dokonce se dočkáte i nových hradů, které třetímu dílu vzdávají poctu. Například v řadách potvor bažinatých čarodějnic jistě důvěrně rozpoznáte wyverny a ještěrčí válečníky z Pevnosti.

The Succesion Wars jsou zkrátka skvělé retro a příležitost pro všechny, kteří před třetími Heroes dávali přednost dílu druhému.

Ne všechny modifikace jsou nutně megalomanské a servírují vám sakumprásk nové hrady a herní mechanismy. Třeba takové Advanced Classes „jenom“ překopávají celý systém vývoje hrdinů, přidávají nové třídy, podtřídy, povolání a artefakty.

zdroj: Archiv

Oproti tomu Third Upgrades (oba výše zmíněné mody jsou součástí Legacy of the Silence) na hru roubuje další, druhou úroveň vylepšení pro všechny jednotky, která je významně posílí, unikátně jim změní vizuál a vnese do zatuchlých chodeb Heroes III trochu toho čerstvého vzduchu a neokoukané stylizace.

Jen je třeba počítat s tím, že umělá inteligence se s nadstandardním vylepšováním neumí moc poprat, takže si mod nejlépe užijete ve hře více hráčů s přáteli. Ostatně tak, jak je už více než dvě dekády nejlepší Heroesy hrát.