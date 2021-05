Jaké hry vyjdou v červnu?

31. 5. 2021 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Červen je považovaný za svátek videoher, jelikož v něm tradičně probíhá herní výstava E3 a s ní spojené prezentace předních světových studií. E3 nám odhalí, co za tituly se na nás valí, ale pokud vás nezajímá vzdálená budoucnost a dáte radši přednost hrám, které si zahrajete rovnou, níže zjistíte, jaké to budou.

1. 6. Necromunda: Hired Gun (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Ještě neuběhl ani jeden rok a už tu máme druhou hru zasazenou do světa Necromundy spadajícího pod Warhammer 40,000. Ale zatímco Necromunda: Undehrive Wars je originální realtimová tahovka, Necromunda: Hired Gun je frenetická střílečka, ve které budete běhat po stěnách, přitahovat se hákem, vyrábět si vlastní zbraně a využívat předností svého mechanického psa. Za hrou stojí tvůrci Space Hulk: Deathwing, takže zkušenost s temným sci-fi jim upřít nemůžeme.

1. 6. Operation: Tango (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Baví vás hry jako We Were Here a It Takes Two? Tak to zbystřete! Operation: Tango je totiž rovněž striktně kooperativní hra pro dva hráče. Blíž má k We Were Here, jelikož každý hraje na svém vlastním zařízení (hru stačí koupit jednou) a nevidí to, co vidí druhý. Jeden se stane agentem snažícím se zničit jistou organizaci zevnitř, zatímco druhý bude jeho vzdáleným hackerem. To by mohla být vážně sranda, co říkáte?

První rozšíření pro World of Warcraft je tady! Kdo by to byl řekl, že tato věta nebude platná jen v roce 2007, ale i v roce 2021, kdy existuje původní verze kultovního MMORPG známá jako Classic. Datadisk The Burning Crusade vás vezme na nový kontinent Outland, představí krvavé elfy za Hordu a Draenei za Alianci, zalétáte si na mountech, zabojujete s ostatními hráči v arénách a naučíte se pracovat se šperky.

4. 6. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series)

Další akční simulace práce odstřelovače je tady. Tentokrát vás hra láká kamsi do pouště poblíž Sýrie a Libanonu, kde si poprvé v historii série vyzkoušíte střely ze vzdáleností přesahujících 1 kilometr. Samozřejmostí je zásoba zbraní a jejich modifikací spolu s nejrůznějšími moderními vychytávkami, které vám pomohou se splněním vražedného úkolu.

8. 6. Chivalry 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Tato multiplayerová středověká rubanice vám dovolí připravit své soupeře o libovolné končetiny či hlavu a pak s těmito částmi mlátit jejich kolegy. Ale pokud to chcete brát trochu vážněji, nechybějí meče, kladiva, palcáty, kopí, luky, kuše, halapartny, balisty, katapulty a mnoho dalších vražedných nástrojů. Chivalry 2 můžete až do zítřejší 17. hodiny vyzkoušet v betě, a když se vám zalíbí, za týden si dáte plnou verzi.

10. 6. Ninja Gaiden Master Collection (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Než Team Ninja přišel s výborným Niohem, byl známý například svou jinou akční sérií Ninja Gaiden. Ta se nyní znovu vrací v podobě Master Collection, která v sobě ukrývá první tři díly, respektive jejich remaky z let 2007-2012 uzpůsobené moderním systémům. Co myslíte, obstojí takhle staré hry v dnešní konkurenci?

Po dlouhé době tu máme nového Ratcheta, který se nám pokusí prodat přednosti PlayStationu 5 svým prakticky okamžitým cestováním z jedné dimenze do druhé. A navíc vypadá v běhu naprosto božsky. Nenechte se zmást, tohle není skákačka pro děti, ale potenciálně jedna z nejlepších her roku. Pokud se tedy tvůrcům Spider-Mana opět podaří zazářit.

17. 6. Roguebook (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Pokud vám není cizí pojem Magic: The Gathering, pak vám možná není cizí ani jméno Richard Garfield – autor této legendární karetky. A stejný designér pomohl stvořit Roguebook, tedy karetní RPG inspirované Slay the Spire. Nabídne tato další iterace přelomového karetního roguelike systému něco jiného než její konkurence? Doufejme, že Garfieldovo jméno stále něco znamená…

První akční RPG The Red Solstice sice nebylo zajímavé z hlediska příběhu a vizuálního zpracování, ale hrálo se jednoduše skvěle, obzvlášť v kooperativním multiplayeru. A ten bude v pokračování opravdu mohutný. Zahrajete si totiž až v osmi hráčích a společně se pokusíte přežít hordy mutantů. Nutno dodat, že to tentokrát vypadá o něco lépe a doufejme, že tvůrci pořádně zapracovali na příběhu kampaně.

Dračák se letos dočká své pořádně akční adaptace Dark Alliance, v níž se čtyři hráči bok po boku v kůži nebojácných hrdinů vrhnou proti silám zla. Herně to zatím vypadá jako Warhammer: Vermintide 2 v jiných kulisách, což by ale nemuselo být na škodu, právě naopak. Nicméně ne každé hře založené na čtyřčlenné kooperaci se podaří uspět. Snad D&D bude jednou z těch šťastných.

Měsíc červen uzavře nový Mario, konkrétně další ze sportovních variací na ikonického instalatéra, tentokrát zaměřená na golf. Vedle seriózněji pojatého odpalování míčků nebudou chybět ani párty módy, v nichž sprintujete po hřišti a mlátíte se se spoluhráči hlava nehlava. A pro sólisty je dokonce připravená kariéra s RPG prvky. Mohlo by to být opravdu velké.

