Historie prvního Xboxu aneb Jak Microsoft nepochodil s nákupem Nintenda

7. 1. 2021 17:16 | Téma | autor: Patrik Hajda

Letos 15. listopadu tomu bude přesně 20 let od uvedení prvního Xboxu, tedy první konzole od Microsoftu, na trh. Bloomberg se rozhodl vrátit se k této historické události ve velmi, ale velmi obsáhlém článku, v jehož rámci se o své zážitky podělilo na dvě desítky vývojářů a pohlavárů, kteří měli s vývojem prvního Xboxu co do činění.

Pokud jste na zmíněném webu již vyčerpali několik prvních zobrazení zdarma, vřele vám doporučuji si ho předplatit, pokud vás zajímá skutečně pozoruhodná historie Microsoftu a myšlenkové pochody Billa Gatese a dalších významných postav. Níže pouze přetlumočím to, co mi přišlo samo o osobě nejzajímavější, ale nejlepší obrázek získáte po přečtení originálního textu o délce několika velmi vydatných recenzí.

zdroj: Microsoft

Dina Bass z Bloombergu svou studii otevírá rozhovory s několika představiteli Microsoftu, kteří koncem minulého století uzřeli hrozbu ve společnosti Sony a jejím novém PlayStationu 2. Sony tehdy razila heslo, že konzole vytlačí počítače z domácností, což se samozřejmě Microsoftu nelíbilo. A tak se začaly snovat plány prvního Xboxu.

Nejprve se mu ve firmě říkalo Windows Entertainment Platform a získal kódové označení Midway, než se došlo k finálnímu jménu. „Byl jsem kontaktován lidmi z týmu Direct X. Měli takový nápad na DirectX Box, nebo zkráceně Xbox. Co mě na tom zaujalo, tak původně to měl být skutečně počítač maskující se za herní konzoli,“ sdělil Bloombergu šéf first-party her Ed Fries.

Vznik Xboxu nebyl snadný. Microsoftu nikdo moc nevěřil, že by se na trhu s konzolemi dokázal nějak výrazněji uchytit. Projektu nevěřilo ani Electronic Arts, které se Microsoft v počátku marně snažil přimět k podpoře exkluzivními tituly. „Vy nevíte, co to vůbec obnáší, vytvořit konzoli. Nemáte nejmenší tušení,“ zaznělo kdysi na setkání mezi šéfem Xboxu Rickem Thompsonem a šéfem EA Larrym Probstem.

Ani Bethesda se do nové konzole nehrnula. „Poprvé jsem slyšel o Xboxu v roce 2000 na GDC. V tu chvíli nebylo možné určit, jak moc to myslí vážně. Řekli jsme si: „Počkáme a uvidíme“,“ vzpomíná Todd Howard. Nicméně stačilo, aby se později obeznámil s hardwarovými možnostmi konzole, a spolupráce byla na světě. „Byl to zásadní posun od PlayStationu 2,“ dodal.

Tomonobu Itagaki, tvůrce Dead or Alive, vzpomíná na architekturu podobnou počítačům, která značně zjednodušila vývoj a vnesla na pole konzolí nový standard. A Xbox byl tehdy prý čtyřikrát až šestkrát výkonnější než konkurenční PlayStation 2.

Nicméně v jednu chvíli nechybělo málo a celý projekt konzole od Microsoftu mohl být zrušený. Ve firmě totiž existovaly dva tábory – jedni razili myšlenku úplně nového systému ušitého na míru Xboxu, druzí chtěli konzoli na bázi Windows.

Mezi druhé patřil i horkokrevný Bill Gates, který prý na jedné z nejnáročnějších porad hodiny na všechny řval, kterak Xboxem ruinují Windows. „Je to zku*vená urážka všeho, čeho jsem v této společnosti dosáhl,“ pronesl prý tehdy Gates. Nakonec osazenstvo nějakým zázrakem našlo společnou řeč a svět nepřišel o Xbox.

Kterak Microsoft k akvizici sotva přišel

Microsoftu se před vydáním konzole podařilo vyjednat několik zajímavých her, které s ní měly launchovat. Ale s vyloženým skupováním studií moc nepochodil. „První společnost, kterou jsme oslovili s úmyslem jejího odkoupení, byla EA. Řekli: „Ne, díky,“ a tak jsme šli za Nintendem,“ řekl šéf byznysového vývoje Bob McBreen.

Na setkání s Nintendem vzpomíná šéf vztahů se třetími stranami Kevin Bachus. A nevzpomíná asi zrovna s láskou: „Steve Ballmer, president Microsoftu, nás přiměl k setkání s Nintendem, kde jsme měli zjistit, zda by nepřistoupili na akvizici. Smíchy je bolela bránice. Představte si, jak se vám hodinu někdo vysmívá do tváře. Přesně tak nějak ta schůzka probíhala.“

Mirosoft na to přitom šel chytře. Nabízel Nintendu konzoli, s jejímž výkonem se nemohla měřit žádná jiná, a chtěl na ní vydávat populární značky jako Maria. Nevyšlo to a kdo ví, jak by dnes svět vypadal, kdyby Nintendo už 20 let patřilo Microsoftu…

zdroj: Italy24News

S odmítnutím se Microsoft setkal i u Square Enixu (Final Fantasy) a Midway Games (Mortal Kombat), než nakonec došlo na nejšťastnější akvizici pod sluncem – Bungie. Lidé si tenkrát ťukali na čelo, nechápali, proč někdo kupuje vyloženě PC studio pro účely konzole a ještě po něm chce, aby udělali FPS s multiplayerem, kterým se na konzolích obecně moc nedařilo.

Jak už dnes víme, Halo se stalo hlavní tváří Xboxu a akvizice zachránila Bungie před hrozícím krachem. Xbox samotný posunul konzolový trh kupředu a svou online službou Xbox Live otevřel Pandořinu skříňku s dodatečným obsahem.

„Nastolili jsme novou filozofii. Obvykle, když vydáte hru a její krabičku rozešlete do obchodů, tak si všichni vezmou dovolenou a začnou přemýšlet o pokračování. Ale s příchodem Xbox Live jsme získali neuvěřitelnou příležitost přijít s dodatečným obsahem,“ poznamenává Mathie Ferland, producent Splinter Cellu.

Xbox měl i kulturní dopad. Jednoho dne prý do Microsoftu zavolal asistent Toma Cruise, že herec potřebuje pomoc s překonáním nějaké úrovně v nějaké hře. Nicméně i přese všechno, čeho Microsoft s Xboxem docílil a co světu touto konzolí dokázal, nešlo o výdělečný projekt.

„Zhruba šest měsíců po vydání Xboxu jsme už byli schopní vidět křivku ceny a spočítali jsme si, že přijdeme o miliardy dolarů. Nikdo netušil, jak moc budeme v mínusu, jelikož jsme netušili, kolik konzolí musíme vyrobit. Čím víc to bylo, tím to bylo horší.“

Xbox se v Americe prodával až do roku 2009 (v Evropě jen do roku 2007 a ještě se sem dostal o rok později) a prodal přes 24 milionů kusů. Nebyl tedy ani zdaleka tak úspěšný jako PlayStation 2 (155 milionů kusů), ale stal se zajímavou alternativou, což o Xboxu ostatně platí dodnes.