Geralt v Soulcaliburu aneb historie a příklady hostů v bojovkách

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360 VITA PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Tomáš Kotas

Představte si, že sledujete souboj korunního prince Noctise z Final Fantasy XV a drsného záporáka Negana ze série Walking Dead. Ne, nejedná se o divokou fan-fikci – tuto kuriózní situaci můžete zažít v zatím posledním, sedmém díle slavné série Tekken. Oba výše zmínění hrdinové zde vystupují jako hostující postavy (v originále „guest character“). A napříč historií počítačových her rozhodně nejsou ojedinělí.

Pro někoho je to naprostá zbytečnost, pro jiného zajímavý prvek. Ať už si ale o používání „hostů“ v bojovkách myslíte cokoliv, jedno je nepopíratelné: Za posledních pár let získal tento fenomén na popularitě. Není neobvyklé, že se v posledním Tekkenu, Soulcaliburu nebo Mortal Kombatu objevují postavy, které máme spjaté s úplně jinými univerzy.

Jen pro upozornění, v článku nebudu zmiňovat primárně crossoverové hry, které už ze své podstaty vychází ze spojování postav z různých titulů. Postavy použité v takových hrách nejsou, kromě jistých výjimek, považované za hostující.

zdroj: Cinemart

Soulcalibur: Od pekelného superhrdiny po zaklínače z Rivie

První hostující postavy se v bojovkách začaly objevovat v devadesátých letech. Byl to ale až třetí díl ze série Soulcalibur (první díl série je Soul Edge), který tento fenomén zpopularizoval, a to díky neotřelému zpracování.

V Soulcalibur II se totiž hráč setkal dohromady se třemi hostujícími postavami a každá z nich byla určena pro jiný herní systém. Majitelé původního Xboxu se mohli do boje vrhnout v roli komiksového Spawna, nintendisté zase našli ve verzi pro GameCube legendárního Linka z The Legend of Zelda a na fanoušky PS2 čekal Heihachi Mishima, jeden z hlavních záporáků série Tekken.

Ten byl mimochodem pouhým náhradníkem za jinou ikonickou postavu tehdejšího PlayStationu. Původně zamýšleným hostem verze pro PS2 se měl stát Cloud Strife, hlavní hrdina Final Fantasy 7, který se ale nakonec do hry kvůli zrušení smlouvy mezi studii nedostal.

Kdybyste pochybovali o efektivitě začlenění hostujících postav, nabízím následující faktický drobek: Díky použití Linka se verze pro GameCube zařadila mezi nejúspěšnější tituly pro tento herní systém. A přestože všechny verze byly hodnocené velmi dobře, v prodejnosti naprosto dominovala ta pro Nintendo.

V dalším díle Soulcaliburu se neobjevil žádný oficiální host, hráči ale získali možnost si vytvořit postavu se vzhledem androidky KOS-MOS ze série Xenosaga. Plnohodnotný host opět dorazil do spin-offu Soulcalibur Legends a byl jím Lloyd Irving, jeden z protagonistů Tales of Symphonia.

V roce 2008 se na trhu objevil Soulcalibur IV a s ním i další hostující postavy, tentokrát ze světa Star Wars. Verze pro PS3 byla zahalena temnou stranou Síly díky přítomnosti Darth Vadera, zatímco Xbox 360 patřil Yodovi (později byli oba dostupní i pro druhou konzoli ve formě DLC). V obou verzích se taktéž objevil Starkiller ze hry Star Wars: Force Unleashed pod jménem „the Apprentice“. Hvězdným válkám patřila i stage, která se nacházela na plošině hangáru hvězdného křižníku.

Jedné hostující postavy se dočkal i titul určený exkluzivně pro handheldy PSP, Soulcalibur: Broken Destiny. Do boje o legendární meče se dostal bůh války Kratos vybavený nejen svými ikonickými Čepelemi Chaosu.

Do světa Soulcaliburu se podíval i známý asasín Ezio Auditore. Přestože se vrah v kápi stal jediným hostem Soulcaliburu V pro obě konzole, hráči si mohli vytvořit postavu používající bojový styl démonického alter-ega Jina Kazamy ze série Tekken.

V momentálně posledním díle se hlavním lákadlem stal populární zaklínač Geralt z Rivie. Ten se v boji spoléhá nejen na své dva meče, ale také některá kouzla. Dalším hostem, který přibyl do rosteru hry díky DLC, je androidka 2B z Nier: Automata. Jak Geralt, tak 2B dostali své vlastní stage.

Králové železné pěsti

Společně se sérií Soulcalibur vydává Bandai Namco sérii Tekken. V té se, vyjma jedné výjimky, začaly objevovat hostující postavy až s příchodem sedmého dílu. Onou zmiňovanou výjimkou je nechvalně proslulý dinosauřík Gon z třetího dílu, který původně pochází z japonského komiksu.

Gon se dal odemknout, pokud ho hráč porazil ve speciálním módu, ovšem jelikož se jedná o malou postavu, protivník ho nemohl zasáhnout horními útoky (stejný problém byl i u zmiňovaného Yody v Soulcaliburu IV). Možná i proto se poté čekalo 18 let, než se do série dostali další licencovaní hosté.

Stalo se tak v Tekken 7: Fated Retribution. Jako první se do hry podíval Akuma, záporák ze série Street Fighter. Zvláštností byla jeho přítomnost v příběhovém módu, který je pro Tekken kanonický. Akumova role navíc nebyla zrovna malá.

Další dvě postavy se objevily ve fázi Round 2, tedy první vlně DLC. První z nich byl vůdce kriminálního podsvětí a zároveň hlavní záporák prvního dílu, Fatal Fury od společnosti SNK. Toho pak následoval zmiňovaný princ z roadtripového Final Fantasy XV, který díky své schopnosti vyvolávat obrovské množství různých zbraní může působit v soubojích, kde se většina ostatních spoléhá pouze na své údery a kopy, zvláštně.

Posledním hostem se stal záporák Negan z populární zombie série The Walking Dead. Jeho bojový styl se soustřeďuje na baseballovou pálku s hřebíky jménem Lucille.

Superhrdinové, ninjové a fatality

Posledními velkými sériemi, které hojně používají hostující postavy, jsou Mortal Kombat a Injustice. Obě vytváří studio NetherRealm a do jisté míry se tyto dvě série neustále proplétají.

První titul, který přivedl hostující postavy, byl reboot série Mortal Kombat (taktéž známý jako Mortal Kombat 9). V něm se poprvé a zatím naposledy objevil host spojený exkluzivně s určitými konzolemi. Byl jím opět spartský válečník a bůh války Kratos i se speciální arénou, která obsahovala tři různé fatality. Dostupný byl ve verzích pro PS3 a PS Vita.

Druhým návštěvníkem byl známý snový vrah Freddy Krueger z hororové série Nightmare on Elm Street. Ten byl dostupný formou DLC.

Následoval první díl z nové série, kde změřili síly superhrdinové a záporáci ze světa komiksů DC. Zrodila se Injustice: Gods Among Us, hra plná mocných bojovníků, ale s jediným hostem – Scorpionem z Mortal Kombat.

Mortal Kombat X pokračoval ve stopách svého předchůdce a nabídl v rozšíření čtveřici ikonických hororových postav. Trhat páteře a rvát orgány tak hráči mohli s mimozemšťany Vetřelcem a Predátorem, stejně jako s hvězdami slasher filmů Jasonem Voorheesem (Pátek třináctého) a Leatherfacem (Texaský masakr motorovou pilou).

Pokračování série Injustice si opět vypůjčilo postavy z Mortal Kombatu. Tentokrát se jednalo o cryomancera Sub-zera a boha hromu Raidena. Společně s nimi se zde ukázali i hrdinové s původem v jiných komiksových nakladatelstvích. Stáj Dark Horse Comics reprezentoval démonický vyšetřovatel Hellboy, který si zachoval svůj nezaměnitelný komiksový vzhled. Posledními postavami, které se do hry dostaly, byli členové želvích ninjů.

Mortal Kombat 11 ve své první vlně upustil od hororových hostů. Hráči se tak místo toho dočkali kultovního terminátora T-800 s tváří Arnolda Schwarzeneggera. Své místo si zde získal i šílený klaun Joker.

Posledním oznámeným byl temný antihrdina Spawn (toho si fanoušci přáli už v druhém díle Injustice). Spawn se tak stal druhou postavou, která se objevila jak v Soulcaliburu, tak i Mortal Kombat (první byl Kratos z God of War).

zdroj: Archiv

Ti ostatní

Nejsou to jen tyto tři bojové série, které využívají hrdinů a záporáků z jiných her. Můžeme ještě připomenout Killer Instinct z roku 2013, který přivedl zpět na obrazovky člena týmu Battletoads Rashe, sangheilijského válečníka Arbitera ze série Halo nebo nemilosrdného generála RAAMa z prvních Gears of War.

Za zmínku také stojí série Dead or Alive, do které zavítali bojovníci z konkurenční Virtua Fighter nebo SPARTAN-458 s původem v Halo. A i v jiných bojových hrách začínají být hosté čím dál tím častější. Proč se ale začali objevovat ve větší míře až nyní?

Nárůst popularity hostujících postav jde ruku v ruce s fenoménem ročních balíčků DLC a speciálních edic, na které momentálně téměř všechny velké bojovkové tituly spoléhají. Hráči se tak o daný titul zajímají rok i déle po jeho původním vydání, a to díky neustálému přívalu nového obsahu, kterému vévodí nové postavy. Často právě ty hostující.

Je to pozoruhodný příklad toho, že i mikrotransakce a dodatečné poplatky můžou být k něčemu dobré, pokud vás tedy hostující postavy baví a považujete je za kreativní přídavky do ustálených vymyšlených světů. Ale i kdyby vám Geralt do bojovkové arény vůbec neseděl a hudrali byste, že se má držet svých RPG, stačí si jeho případné rozšíření nekupovat nebo ho prostě ignorovat. Jasné jak facka stříbrným mečem.