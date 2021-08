Blizzard – 3 roky postupného úpadku

8. 8. 2021 15:21 | Téma | autor: Alžběta Trojanová

Blizzard letos v únoru oslavil 30 let od svého vzniku. Za tu dobou se tohle studio stalo jedním z nejpopulárnějších herních vývojářů. Nakonec ještě v roce 2015 se společnost zařadila na seznam časopisu Fortune mezi 100 nejlepších firem, pro které můžete pracovat. Harvard nebo Navy Seals herního průmyslu, znělo z úst rekrutérů. Místo, kde musíte tvrdě makat, ale čeká vás pak sladká odměna. Image firmy snů ale v posledních letech začala postupně praskat. Kontroverze, zásadní odchody a vyvrcholení v podobě nedávné žaloby ohledně pracovních podmínek. Pojďme se tak chronologicky podívat na postupný pád tohohle bývalého miláčka herního průmyslu.

Nepovedená expanze

Vydání Overwatch v roce 2016 firmu pořádně nakoplo. Vzniklo hned několik inkubačních týmů, které měly pracovat na vzniku zcela nových značek. Jenže ani dva roky poté z nich nic nevzešlo. Místo toho se Blizzard točil v kruzích svých zajetých kolejí. V červenci 2018 už neslavný patch 8.0 pro World of Warcraft předznamenal, jak asi bude vypadat rozšíření Battle for Azeroth - grind a bugy následované hned první veřejnou omluvou hráčům. Ten rok rozhodně ne poslední. Samotný datadisk, která vyšla o měsíc později, byl krásný vizuálně, ale v rámci herních mechanismů šlo o naprosto promarněnou šanci. Blizzard znovu hasil požáry, omlouval se, měnil pravidla za pochodu, ale podle prosáknutých informací hra i tak ztratila na milion a půl předplatitelů pouhé dva měsíce po vydání datadisku – a to navzdory naprosto rekordním prodejům.

Odchod Mika Morhaima

Další ránou za rok 2018 byl i nečekaný odchod spoluzakladatele a výkonného ředitele firmy Mika Morhaima. Ten po 27 letech odstoupil ze své funkce a vedení firmy spadlo do klína J. Allenu Brackovi, který před tím pracoval jako výkonný producent pro World of Warcraft. To všechno se stalo jen měsíc před zahájením BlizzConu, kde měl mít Mike tradičně svůj uvítací proslov. Rozhodně pořádný šok pro komunitu. A to BlizzCon ještě ani nezačal.

Fiasko s Diablo Immortal

Samotný BlizzCon pak reputaci rozhodně nenapravil. Firma tehdy neměla co nového ukázat. Diablo 4 i Overwatch 2 ještě nebyly ve stavu na to sdílet je s veřejností a hry z inkubačních týmů nikam nevedly. Hlavním oznámením finálového večera se tak stalo odhalení Diablo Immortal. Mobilní hra. Zklamání fanoušků by se v ten moment dalo krájet. Nejenže Diablo Immortal bylo exkluzivně pro mobily bez plánu na PC verzi, ale navíc na hře ani nedělal přímo Blizzard. Místo toho se vývoje ujala čínská firma NetEase Games. Proslulá hláška hlavního designéra Wyatta Chenga: „Copak nemáte telefony?!“ ale i reakce fanouška s dotazem: „Je tohle vtip?“ se okamžitě zapsaly do análů. Cheng později situaci okomentoval, že s Diablo Immortal chtěli ukázat veřejnosti, jak kvalitně se dá dělat mobilní hraní. Sám ale zpětně uznal, že to nebyla dobrá komunikace.

Propad akcií

Ještě než prokletý rok 2018 skončil, firma zaznamenala brutální propad akcií. V listopadu dokonce až o 26 procent. Důvodem nebylo nic konkrétního, žádná specifická událost. Spíš se obecně očekávaly slabší příjmy pro rok 2019, na který nebylo naplánované žádné velké vydání. Co naplat, že za rok 2018 měl Blizzard rekordní příjmy, propad v akciích měl tvrdý dopad na zaměstnance, ale i na hráče.

Konec podpory e-sportových aktivit HotS

Těsně před koncem roku 2018 Blizzard bez jediného varování zařízl podporu esportových turnajů pro Heroes of the Storm. Hráči i komentátoři byli rozhodnutím nemile překvapení. Už jen kvůli faktu, že ještě během BlizzConu, tedy pouhý měsíc před oznámením, jim Blizzard sliboval, že turnaj Heroes Global Championship rozhodně bude pokračovat i nadále.

Propuštění přes 800 zaměstnanců

Rok 2019 pak nezačal o nic lépe. V lednu odešli z firmy zkušení finanční ředitelé a v únoru Activision Blizzard oznámil, že propustí na 8 % svých zaměstnanců, tedy zhruba okolo 800 lidí. Propouštění bylo podle reportů brutální a týkalo se jak nováčků ve firmě, tak i veteránů, kteří pro Blizzard pracovali i víc než 15 let. Ve zprávě pro investory šéf Activision Blizzard Bobby Kotick prohlásil, že jde primárně o restrukturalizaci firmy. Vyhazov se tak měl týkat především zaměstnanců na pozicích zákaznické podpory, PR a marketingu. Přesto jen o pár měsíců později další zpráva pro investory varovala, že restrukturalizace nemusí vést k zefektivnění práce. To se ostatně potvrdilo už během následujícího roku, kdy Blizzard začal hledat nové zaměstnance pro pozice, kterých se původně zbavoval.

Kontrolování ovulace a menstruace

Ten samý rok prosáklo na povrch také pochybné rozhodnutí Blizzardu platit svým zaměstnankyním za užívání aplikace Ovia. Ta sleduje vaše návyky, spánek, ale i menstruaci a ovulaci za účelem zefektivnění možnosti otěhotnění. Ovia data následně anonymně sdílela zpět s Blizzardem. Prý šlo o snahu ušetřit na zdravotních výdajích. I když data jsou technicky vzato anonymní, mnohdy není moc těžké jednoduše vyřazovací metodou určit, o koho se jedná. Blizzard ovšem rozhodnutí komentoval, že mu především záleží na zdraví svých zaměstnanců.

Rušení nových projektů

V červnu 2019 Kotaku zase přineslo informaci, že inkubační týmy, které od vydání Overwatch pracovaly na nových projektech, byla rozpuštěny. Spolu s tím tak například skončil i chystaný projekt Ares. Střílečka měla ambice stát se takovým Battlefieldem ze světa StarCraftu. Členy týmu rozhodnutí zastihlo naprosto nepřipravené, což vedlo k dalším odchodům z firmy.

Odchod Franka Pearce

A tím to rozhodně neskončilo. Hned o měsíc později oznámil další spoluzakladatel Blizzardu, že ze společnosti po 28 letech odchází. Frank Pearce vedl vývoj Warcraftu 3 a byl výkonným producentem na expanzích pro World of Warcraft, konkrétně Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm nebo Mists of Pandaria.

Blitzchung a podpora demonstrací v Hong Kongu

V říjnu 2019 vrcholily demonstrace proti čínskému režimu v Hongkongu, které se ve městě konaly už od března stejného roku. Do ulic tehdy vyrazilo na 2 miliony občanů a střety s policií se postupně vyhrocovaly. Během světového šampionátu v Hearthstone tak hráč s přezdívkou „Blitzchung“, původem právě z Hong Kongu, v pozápasovém rozhovoru vyjádřil podporu demonstrantům, když pronesl slogan: „Svobodu Hongkongu, revoluce naší doby!“ Vysílání bylo rychle ukončené. Následovalo okamžité vyřazení Blitzchunga ze soutěže, roční zákaz startů a nevyplacení peněz za celou sezónu. Blizzard k tomu ještě pro jistotu vyhodil i oba komentátory, kteří rozhovor vedli. Fanoušci se proti tvrdému trestu okamžitě ohradili. Na Twitteru se rozjel hashtag #BoycottBlizzard, ke kterému se přidala i řada zaměstnanců firmy. Prominentní esportoví komentátoři zase hrozili odchodem. Žádost o zrušení přísného trestu podepsali dokonce i někteří američtí senátoři jako Marco Rubio a nebo Alexandria Ocasio-Cortez. Poté, co se na následujících turnajích začaly objevovat bannery na podporu Blitzchunga, Blizzard preventivně zrušil veškeré rozhovory s hráči a používání webových kamer. Důvodem mělo být pravidlo nepolitizovat turnaje, podobně jako to dělají například běžná sportovní utkání. Těžko se šlo ale ubránit pocitu, že mohlo jít o snahu udržet si přízeň čínské vlády. Ostatně v průběhu let se Čína stala nedílnou součástí obchodních aktivit Blizzardu.

Omluva na Blizzconu

Jen o pár týdnů později se pak konal další ročník BlizzConu. Ve snaze uhasit požár se během uvítacího proslovu prezident firmy omluvil za to, jak Blizzard reagoval. V pozdějším oficiálním vyjádření pak upřesnil, že všem zúčastněným bude snížený trest jenom na půl roku zákazu hraní a komentování. Blitzchung měl navíc obdržet peníze, které si na turnaji vydělal. Jedním dechem se ale Blizzard ohradil, že jejich vztah s Čínou neměl na rozhodnutí žádný vliv.

Zpackaný Warcraft 3: Reforged

Koncem roku 2019 si pak Blizzard uvědomil, že se na něj řítí další průšvih. S Warcraft III: Reforged měl původně velké plány. Podle reportů ale Activision neviděl ve vydávání starých her budoucnost. Tým, který se o remake staral, nedostal potřebný rozpočet, vývoj údajně ovlivnil i masivní vyhazov ze začátku roku. Výsledek? Koncem roku 2019 se Blizzard zoufale snažil zachránit, co se dalo. Povolal ostatní týmy na pomoc, aby se hra dostala aspoň do prezentovatelné podoby.

Když pak v lednu 2020 remake Warcraftu III vyšel, hodnocení si nebraly servítky. Mizerné filmečky, nulová optimalizace, ale třeba duševní vlastnictví na všechny hráčsky vytvořené kampaně… Není se čemu divit, že uživatelské hodnocení na stránkách Metacritic se ustálilo na brutálním skóre 0,6. Jen pár týdnů po vydání Blizzard nabídl vrácení peněz bez ohledu na dobu hraní a o několik měsíců později rozpustil tým, který na Reforged pracoval.

Tichý odchod kreativního ředitele

V červnu loňského roku pak po 16 letech opustil firmu designér Alex Afrasiabi. I přesto, že měl velký vliv na řadu questů pro World of Warcraft, jeho odchod byl velmi tichý, bez jediného oficiálního prohlášení. Informaci zjistili fanoušci jen díky tomu, že si Afrasiabi upravil životopis na sociální síti LinkedIn. Později se ukázalo, že důvodem odchodu byly interní zprávy týkající se sexuálního obtěžování, které se datovalo přinejmenším do roku 2013. Afrasiabi je také jeden z mála konkrétních jmen, které uvádí i nedávná žaloba, kterou vznesl stát Kalifornie proti Blizzardu.

Zrušení pobočky ve Versailles

V červenci firma také zavřela svoji největší evropskou pobočku ve Versailles. Ta zaměstnávala přibližně 400 lidí, kteří v Evropě zajišťovali marketing, zákaznickou podporu a komunitní činnost, ale i další vydavatelské aktivity.

Nerovnost platů

V srpnu si pak zase podle Bloombergu zaměstnanci společnosti Blizzard anonymně sdíleli svoje platy. Důvodem mělo být zjištění, že ve firmě existují zásadní rozdíly v odměňování. Interní průzkum odhalil, že řada zaměstnanců není spokojená se svým platem – zejména v kontrastu s tím, kolik vydělávají vedoucí pracovníci. Obzvlášť trnem v oku byl například generální ředitel Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Úředníci z Trumpovy administrativy ve vedení

Ten se stal terčem kritiky i v následujících měsících. V březnu letošního roku například Blizzard oznámil, že najímá na pozici administrativního ředitele Briana Bulatao. Bulatao, bývalý voják a úředník Trumpovy administrativy, měl pověst někoho, kdo rád šikanuje. Nehledě na to v interní zprávě zaslané zaměstnancům Bobby Kotick chválil Bulataovy zkušenosti ve státní správě a vojenskou službu.

Absurdní bonus pro Bobbyho Koticka

V té samé době zároveň Blizzard čelil dalšímu propouštění. O práci údajně přišlo až 200 zaměstnanců firmy. To všechno v kontrastu s odměnou pro Bobbyho Koticka ve výši téměř 155 milionu dolarů – tedy krásných 3,3 miliard korun. Právě absurdně vysoká částka se dostala pod palbu kritiky investiční skupiny CtW Investment Group, která se dlouhodobě staví proti neetickému chování společností a nadměrnému odměňování vedoucích pracovníků. Schválení plánu pro odměny se nakonec několikrát během zasedání správní rady odsouvalo, až bylo nakonec schváleno těsnou nadpoloviční většinou investorů.

Jeff Kaplan odchází

V dubnu pak opustil Blizzard další z veteránů. Jeff Kaplan. Tvář Overwatche, miláček komunity. Po 19 letech ve firmě rozhodnutí přišlo zdánlivě z čistého nebe a jednoznačně šokovalo fanoušky. Obzvlášť vzhledem k tomu, že se Kaplan podílel na vývoji dosud nevydaného Overwatche 2.

Žaloba Blizzardu kvůli toxickým podmínkám na pracovišti

Tou asi největší aférou, která hýbe herní scénou v poslední době, je jednoznačně žaloba podaná na Blizzard kvůli toxickým podmínkám na pracovišti. Nejde o žádný soud se zhrzenými bývalými zaměstnanci. Obvinění vychází přímo ze strany kalifornského Úřadu pro spravedlivé pracovní a ubytovací podmínky na základě dvouletého vyšetřování. Ve zprávě se píše například o sebevraždě zaměstnankyně v průběhu pracovní cesty se svým nadřízeným, o kontinuálním sexuálním obtěžování, ale i systematické diskriminaci na základě pohlaví nebo rasové příslušnosti. Prezident společnosti J. Allen Brack a bývalý kreativní ředitel Alex Afrasiabi byli v žalobě přímo jmenováni. Jak už tu padlo, Afrasiabi sexuálně obtěžoval několik žen, zatímco Brack dovolil, aby se toxické chování ve společnosti rozmohlo. Vedení společnosti žalobu důrazně odmítlo a označilo její tvrzení za "neopodstatněné", což pobouřilo řadu zaměstnanců. S 2 500 podpisy tak vznikl otevřený dopis odsuzující reakci čelních představitelů společnosti. Vše nakonec vyústilo v nedávné odstoupení J. Allena Bracka a jmenování dvou společných nových vedoucích, Jen Oneal a Mika Ybarru. Celá situace se ovšem zdá být jako další uspěchané hašení požárů a snad způsob, jak najít obětního beránka pro Bobbyho Koticka. Pokud chcete vědět o celé žalobě víc, můžete si buď pustit Fight Club, ve kterém jsme téma řešili, a nebo se podívat na článek, kde máme přehlednou časovou osu všech událostí týkajících se žaloby s aktualizovanými informacemi, které se od zveřejnění mění v podstatě každý den.

Samozřejmě skandály, do kterých se Blizzard v posledních třech letech dostal, měly každý svůj důvod a jen některé spolu souvisejí. Hledat tak paralely například mezi sexuálním obtěžováním a zpackaným vývojem Warcraft 3 Reforged jde jen sotva. Nic to nemění na tom, že kdysi slavná firma, společnost, která několikrát získala ocenění jako přátelská firma roku, rozhodně není, co bývala. Nebo možná nikdy nebyla tím, co si o ní široká veřejnost dlouho myslela. Kam budoucnost studia povede dál a jak ovlivní nedávná žaloba celofiremní kulturu, ale i strukturu na vedoucích pozicích, bude určitě zajímavé sledovat. Podle zpráv, které zatím postupně vyplouvají na povrch, to zatím moc jako optimistická budoucnost nevypadá.